Šogad Latvijā konstatēts jau divpadsmitais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnēs
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumu piemājas saimniecībā ar četrām cūkām, informēja dienests.
Šogad šis ir 12. ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnēs Latvijā.
Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas novietnē esošās cūkas tiks likvidētas.
PVD novietnē veic slimības apkarošanas un ierobežošanas pasākumus, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu.
Ap ĀCM skarto novietni ir noteikta karantīnas zona - šajā teritorijā esošajās novietnēs PVD pastiprināti pārbaudīs cūku veselības stāvokli un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonā ir noteikti ierobežojumi cūku un cūku izcelsmes produktu pārvietošanai.
PVD atgādina, ka vienīgais veids, kā pasargāt mājas cūkas no saslimšanas ar šo nāvējošo vīrusu, ir stingra biodrošības ievērošana.
Dienestā uzsver, ka mazajās novietnēs būtiskākais ir nepieļaut mājas cūku un tām paredzētās barības kontaktu ar savvaļas dzīvniekiem - cūkas nedrīkst laist ārā, tās nedrīkst barot ar zaļbarību, pārtikas produktu pārpalikumiem un citiem termiski neapstrādātiem augu izcelsmes produktiem. Tāpat nedrīkst lietot pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki. Lai vīrusu novietnē neienestu ar apaviem, pie ieejas cūku novietnē tie ir jānomaina un jādezinficē.
Tāpat PVD atgādina, ja ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu, nekavējoties jāsazinās ar veterinārārstu.
Šogad Latvijā reģistrēti kopumā 12. ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, kurās ir kopumā vairāk nekā 28 000 cūku. Tostarp slimība konstatēta arī divās komercfermās - SIA "Nygaard International" cūku novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā un SIA "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 cūkām Ogres novada Lauberes pagastā.
Savukārt pērn Latvijā visa gada laikā slimība tika konstatēta septiņās saimniecībās ar kopumā 595 mājas cūkām.
Mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1474 mežacūkām 29 novadu 196 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 185 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024. gadā - 1433 mežacūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.