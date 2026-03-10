Šveices galvaspilsēta Berne atsakās savam karogam un ģerbonim atņemt pikantu detaļu
Šveices galvaspilsētas Bernes kantona valdība nolēmusi negrozīt kantona jau vairākus gadsimtus seno karogu un ģerboni, tostarp atsakoties pakļauties mūsdienu “politkorektuma” vēsmām.
Flag of Canton of Bern (x2) and Flag of Switzerland https://t.co/sErrwml5kE pic.twitter.com/oJ2FxB344v— One Flag Every Day (@FlagEveryDay) October 6, 2025
Kantona valdība noraidoši atbildējusi uz vietējā parlamenta deputāta un Liberālās zaļās partijas pārstāvja Tomasa Brēnimana iesniegumu, kurā viņš aicinājis kantona karogā un ģerbonī redzamo melno lāci attēlot bez sarkanā dzimumlocekļa, lai šādi varētu “labāk atspoguļot” visu vietējo iedzīvotāju klāstu. Deputāts arī vēlējies, lai lācis labāk simbolizētu progresu un kustētos no apakšējā kreisā uz augšējo labo stūri, nevis no pašreizējā labā apakšējā uz kreiso augšējo, radot iespaidu, it kā tas rāpjas atpakaļgaitā, vēsta “swissinfo.ch”.
Tomēr kantona valdība noraidījusi abus deputāta priekšlikumus, norādot, ka lācis ar sarkanu dzimumlocekli oficiālo dokumentos attēlots jau vismaz 600 gadus, bet viņa pašreizējais vērsums gandrīz vienmēr sastopams senajos zīmogos un monētās. Kantona valdība arī negrasās veikt interneta aptauju par Bernes ģerboņa lāča turpmāko izskatu, jo šāda aptauja nebūtu reprezentatīva un tai būtu niecīga informatīva vērtība.
Jāpiebilst, ka ASV Ziemeļkarolīnas štata Ņūbernas (New Bern jeb “Jaunā Berne”) pilsētas karogs un ģerbonis ir gandrīz kopija Bernes karogam un ģerbonim — izņemot vienu niansi. Protams, purināniskie amerikāņi lācim atņēma viņa sarkano vīrišķo lepnumu.