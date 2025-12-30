"Modra olas" suņu traģēdija: Valsts policija rosina apsūdzēt trīs pašvaldības policistus un vēl vienu personu
Šī gada 10. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Bauskas novadā, Brunavas pagastā kāda privātīpašuma teritorijā nošauti trīs suņi. Sākotnēji uz notikuma vietu bija izbraukusi Bauskas pašvaldības policijas ekipāža, kā arī mednieks.
Valsts policija informāciju saņēma pēc notikušā un saistībā ar to uzsāka kriminālprocesu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kā rezultātā tas gājis bojā. Likumsargi veica apjomīgu izmeklēšanas darbu, procesuālās darbības, personu pratināšanas, kā arī tika nozīmētas ekspertīzes mirušajiem dzīvniekiem. Saistībā ar notikušo četras personas atzītas par aizdomās turētām un šī gada 30. decembrī lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Trīs no šīm personām ir Bauskas novada pašvaldības policijas tā brīža amatpersonas, bet ceturtā kāda cita persona. Policijā nekomentēja, vai šis cilvēks ir mednieks, kas bija iesaistīts notikumā.
Jau iepriekš ziņots, ka šī gada 10. oktobrī Valsts policijā saņemta informācija par trīs nošautiem suņiem Bauskas novadā, Brunavas pagastā.
Valsts policija informāciju saņēma pēc notikušā un saistībā ar to uzsāka kriminālprocesu, kurš ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 230. panta otrās daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā rezultātā tie gājuši bojā.
Veicot aktīvu izmeklēšanu saistībā ar notikušo, tika nozīmētas ekspertīzes, tostarp mirušo dzīvnieku nāves cēloņu noteikšanai, veikts darbs ar iesaistītajām personām, kā arī virkne operatīvo un citu izmeklēšanas darbību, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus.
Valsts policija ir saņēmusi ekspertīžu rezultātus un visu dzīvnieku nāves cēloņi ir noskaidroti, kā arī izmeklēšanā gūts pietiekams pierādījumu kopums, lai šī gada 30. decembrī lietu nosūtītu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret četrām aizdomās turētām personām, no kurām trīs ir Bauskas novada pašvaldības policijas tā brīža amatpersonas un viena fiziska persona.
Vienai no iesaistītajām personām tiek inkriminēts noziedzīgais nodarījums saskaņā ar Krimināllikuma 230. panta otro daļu, proti, cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, kā rezultātā tie gājuši bojā. Par šādu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Tāpat pret divām personām uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 319. panta pirmās daļas par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, ja valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, un ja ar to radīts būtisks kaitējums. Proti, abas personas pieļāva šo situāciju, kas izpaudās kā dienesta pienākumu nepildīšana – novērst noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Par šādu rīcību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Kā arī vēl vienai personai tiek inkriminēts Krimināllikuma 317. panta pirmās daļas noziedzīgais nodarījums – valsts amatpersonas izdarītas tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu. Persona deva mutisku rīkojumu, kā rezultātā tika izdarīts noziedzīgais nodarījums. Par šādu rīcību soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
