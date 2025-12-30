VIDEO: šis ceļu satiksmes pārkāpums Bauskas pusē dāmai ar BMW izmaksā vairāk nekā 3000 eiro
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, veicot satiksmes uzraudzību Bauskas novadā, uz autoceļa A7 pamanīja kādu “BMW” markas spēkratu, kura vadītājs vietā, kur atļauts braukt ar 90 km/h, brauca ar 167 km/h lielu ātrumu, tādējādi atļauto braukšanas ātrumu pārsniedzot par 77 km/h.
Turpinot ceļu un iebraucot vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums”, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, transportlīdzekļa braukšanas ātrums samazinājās vien līdz 124 km/h, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 74 km/h. Valsts policijā uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi un piemērots naudas sods 3280 eiro apmērā.
Šī gada 26. decembrī ap pulksten 02.35 Bauskas novadā, uz autoceļa A7, virzienā uz Bausku, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas pamanīja “BMW” markas spēkratu, kas vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, pārvietojās ar 167 km/h lielu ātrumu, tādējādi atļauto braukšanas ātrumu pārsniedzot par 77 km/h.
Valsts policijas amatpersonas nekavējoties devās līdzi automašīnai, kas jau bija iebraukusi vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums”. Iebraucot pilsētā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, automašīna traucās ar ātrumu 124 km/h. Valsts policijas amatpersonas aicināja transportlīdzekļa vadītāju apturēt spēkratu. Apturot automašīnu un pārbaudot vadītāja identitāti, tika konstatēts, ka automašīnai pie stūres sēdusies kāda 1989. gadā dzimusi sieviete bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, Valsts policijā tika uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi, no kuriem viens par ātruma pārsniegšanu ārpus apdzīvotas vietas un otrs par to pašu pārkāpumu apdzīvotā vietā, pēc Ceļu satiksmes likuma 55. panta divdesmit sestās daļas par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 70 kilometriem stundā ar vieglajiem automobiļiem. Par šādu pārkāpumu tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 1400 līdz 2000 eiro un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no 12 līdz 36 mēnešiem.
Par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc Ceļu satiksmes likuma 51. panta sestās daļas pirmā punkta par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, tās noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas. Par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 280 līdz 570 eiro.
Šajā gadījumā automašīnas vadītājai kopumā tika piemērots 3280 eiro liels naudas sods.
Valsts policija aicina transportlīdzekļu vadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un drošību, neapdraudot sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus.