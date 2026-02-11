Metjū Tkačaks par saviem komandas biedriem: Balinskis un Vilmanis ar lepnumu spēlē Latvijas izlasē
Latvijas hokejisti Uvis Balinskis un Sandis Vilmanis ir lepni pārstāvēt Latvijas vīriešu hokeja izlasi, atzina ASV valstsvienības kapteiņa asistents Metjū Tkačaks.
Latvijas hokejisti ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra pirmajā mačā spēkosies ar ASV. Spēle sāksies plkst. 22.10 pēc Latvijas laika.
"Šis bija trešais vai ceturtais treniņš visiem kopā. Pieredze līdz šim ir bijusi lieliska," sarunā ar "lsm.lv" teica Tkačaks. "Pagājušā gada pieredze ir palīdzējusi, jo tagad mēs esam bijuši kopā tikai apmēram nedēļu. Visi viens otru pazīst, un atlētu ciematā pavadām kopā 24 stundas diennaktī."
Tkačaks Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Floridas "Panthers" spēlē kopā ar Balinski un Vilmani, un amerikāņu uzbrucējs atzina, ka latvieši ir labi spēlētāji.
"Viņi ir lepni pārstāvēt Latviju. Zinu, ka Balinskis kopā ar izlasi pirms dažiem gadiem izcīnīja medaļu pasaules čempionātā, un tas bija svarīgi visai valstij," stāstīja Tkačaks.
"Viņiem ir daudz labu un talantīgu spēlētāju, ņemot vērā, ka viņi nāk no tik mazas valsts. Arī lieliski vārtsargi. Tā būs laba spēle, un mēs noteikti tai būsim gatavi," viņš piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs norisināsies līdz 22. februārim.