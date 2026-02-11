Tēvs nošauj meitu pēc pamatīga strīda par Donaldu Trampu
23 gadus vecā Lūsija Herisone no Voringtonas kopā ar draugu 2025. gada 10. janvārī apciemoja savu tēvu Prosperas pilsētā Teksasā, kad viņa tika nāvējoši sašauta.
Lūsija Herisone no Voringtonas, Češīrā, tika sašauta krūtīs 2025. gada 10. janvārī Prospersā, netālu no Dalasas.
Pilsētas policija izmeklēja 23 gadus vecās britu sievietes nāvi kā iespējamu nonāvēšanu aiz neuzmanības, taču krimināllieta pret Krisu Herisonu netika ierosināta, jo Kolinas apgabala zvērinātie atteicās viņu apsūdzēt, vēsta BBC.
2025. gadā vietējais apgabala prokurora birojs apstiprināja, ka "zvērinātie nobalsoja pret likumprojektu, kas nozīmē, ka ar nāvi saistītas kriminālapsūdzības netiks izvirzītas". Litlers, kurš iepazinās ar Herisoni, kad viņi mācījās vienā skolā, teica: "Šis iznākums mūs ir samulsinājis, salauzis sirdis, un ir bijis neticami nomācoši izprast tiesību sistēmu Teksasā."
Vēstulē laikrakstam "Warrington Guardian" Herisonas māte Džeina Koutsa teica: "Lai gan mēs esam tik ļoti centušies sagatavoties šim brīdim, tas ir brutāls iznākums, ar kuru jāsamierinās."
Precīzi apstākļi, kā Herisone tika nošauta, netika publiski atklāti.
Iepriekš publicētā, ievērojami rediģētā policijas ziņojumā teikts, ka policisti kopā ar pieciem lieciniekiem viņas tēva īpašumā ir identificējuši aizdomās turamo.
Lielbritānijas tiesas izmeklētājs par Herisonas nāvi
Izmeklēšanu par Lūsijas Herisones nāvi iepriekš uzsāka Češīras tiesas izmeklētājs. Viņas draugs Sems Litlers aprakstīja "lielo strīdu" par Trampu, kurš gatavojās stāties amatā uz savu otro pilnvaru termiņu.
Litlers, kurš kopā ar Lūsiju Herisoni devās uz ASV brīvdienās, sacīja, ka viņa bieži kļuva satraukta, kad tēvs runāja par ieroča glabāšanu.
Izmeklēšanā tika uzklausīts fakts, ka Kriss Herisons pārcēlies uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kad viņa meita vēl bijusi bērns, un iepriekš bija ārstējies no alkohola atkarības.
Kriss Herisons, kurš nepiedalījās izmeklēšanas sēdē, tiesai iesniegtā paziņojumā atzina, ka šaušanas dienā viņš bija atsācis lietot alkoholu un izdzēris aptuveni 500 mililitru baltvīna.
Litlers sacīja, ka 10. janvāra rītā viņa draudzene strīda laikā par Trampu tēvam jautājusi: "Kā tu justos, ja es būtu tā meitene tajā situācijā un pret mani būtu veikta seksuāla vardarbība?"
Kriss Herisons atbildējis, ka ar viņu kopā dzīvo vēl divas meitas, tāpēc tas viņu tik ļoti nesatrauktu.
Litlers paskaidroja, ka Lūsija kļuva "diezgan satraukta" un uzskrējusi augšstāvā.
Viņš tiesai stāstīja, ka vēlāk tajā pašā dienā, aptuveni pusstundu pirms viņiem bija jādodas uz lidostu, Lūsija atradusies virtuvē, kad tēvs paņēmis viņu aiz rokas un ievedis savā guļamistabā.
Litlers sacīja, ka apmēram 15 sekundes vēlāk dzirdējis skaļu blīkšķi, pēc kura Kriss Herisons sācis skaļi saukt savu sievu Heteri.
Litlers teica: "Atceros, ka ieskrēju istabā, un Lūsija gulēja uz grīdas pie vannasistabas ieejas, bet Kriss vienkārši kliedza, runāja kaut ko nesakarīgu."
Krisa Herisona paziņojumā teikts, ka viņš ar meitu skatījies ziņu sižetu par noziegumiem ar šaujamieročiem, kad viņš viņai pateicis, ka viņam ir ierocis, un pajautājis, vai viņa vēlas to apskatīt.
Viņi devušies uz guļamistabu, lai viņš varētu parādīt viņai 9 mm pusautomātisko pistoli "Glock", ko viņš glabāja savā naktsskapītī.
Herisons sacīja, ka ieroci iegādājies pirms pāris gadiem, jo vēlējies "drošības sajūtu" savai ģimenei.
Viņš noliedza, ka jebkad iepriekš par to ar meitu būtu runājis.
Viņš sacīja: "Kad pacēlu ieroci, lai to viņai parādītu, pēkšņi izdzirdēju skaļu blīkšķi. Es nesapratu, kas notika. Lūsija uzreiz nokrita."
Herisons piebilda, ka neatceroties, vai viņa pirksts atradās uz pistoles mēlītes.
Viņš atzina, ka agrāk viņam bijušas problēmas ar alkoholu, un sacīja, ka meitas nāves dienā viņam "īslaicīgi noticis recidīvs", jo bijis emocionāls par viņas aizbraukšanu.
Izmeklēšanā tika uzklausītas policistes Lusianas Eskaleras liecības (nolasītas tiesā), kurā viņa norādīja, ka, ierodoties mājā pēc šaušanas, sajutusi alkohola smaku Herisona elpā.
Videonovērošanas kameru ieraksti liecināja, ka tajā dienā neilgi pirms plkst. 13.00 pēc Centrālā laika (plkst. 5.00 pēc Griničas laika) viņš "7-Eleven" veikalā bija iegādājies divas 500 mililitru "Chardonnay" vīna pakas.
Dzīvības spēks
Advokāte Ana Samuela, kura pārstāv Krisu Herisonu, sēdes sākumā iesniedza pieteikumu, lūdzot tiesas izmeklētāju Žaklīnu Devonīšu atteikties no lietas izskatīšanas, norādot, ka objektīvs novērotājs varētu secināt, ka pastāv "reāla iespēja par viņas neobjektivitāti".
Viņa sacīja, ka izmeklēšana tikusi veikta "veidā, kas vairāk līdzinās kriminālizmeklēšanai, nevis faktu noskaidrošanas procesam".
Tikmēr advokāte Loisa Norisa, kura pārstāv Lūsijas Herisones māti Džeinu Koutsu, paziņoja, ka šis pieteikums ir "Herisonas kunga juridiskās komandas slēpts uzbrukums".
Viņa sacīja, ka Kriss Herisons bija "persona telpā, kas nošāva misis Herisoni", un vienīgā persona telpā, kad tas notika.
Devonīša noraidīja pieteikumu par atteikšanos no lietas.
Paziņojumā, ko izplatīja viņa advokāti, Kriss Herisons norādīja, ka viņš "pilnībā uzņemas atbildību" par savas rīcības sekām.
"Nav nevienas dienas, kad es neizjustu šī zaudējuma smagumu — smagumu, ko nesīšu visu atlikušo mūžu," teica Hersions.
Koutsa sacīja, ka viņas meita, kura strādāja par iepircēju modes zīmolā "Boohoo", bija "īsts dzīvības spēks".
"Viņai rūpēja. Viņa bija aizrautīga. Viņai patika diskutēt par lietām, kas viņai bija ļoti svarīgas," viņa norādīja.
Izmeklēšana tika atlikta līdz trešdienai, kad tiesas izmeklētājs, kā paredzams, paziņos savus secinājumus.