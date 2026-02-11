Bots/Plūme pēc pirmā brauciena saglabā izredzes un ļoti blīvos rezultātos noslēdz labāko sešinieku
Olimpiskajās spēlēs divnieku sacensības uzsāka arī vīrieši. Mārtiņš Bots/Roberts Plūme pēc pirmā brauciena ir sestie, taču ar izredzēm vēl pacīnīties par trijnieku. Desmitnieka beigās ir Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts. Otrais brauciens plkst. 20:44.
Divniekos vēsturiski Latvija ir izcīnījusi medaļas, ko iespējuši Andris un Juris Šici. Pirms četriem gadiem Pekinā Mārtiņš Bots/Roberts Plūme palika uzreiz aiz goda pjedestāla.
Divniekos par olimpiskajām medaļām cīnās 17 ekipāžas. Kā pirmie no Latvijas trasē devās Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, kuri pēc 3,815 sekunžu starta pieļāva kļūdu trases augšdaļā, kas vēlāk ietekmēja daudz. Ar rezultātu 52,749 sekundēm viņi ieņēma devīto vietu, no līderiem atpaliekot par 0,267 sekundēm.
Ar sesto numuru trasē devās Mārtiņš Bots/Roberts Plūme. Pēc 3,818 sekundēm viņi, tāpat kā komandas biedri, nedaudz kļūdījās trases augšdaļā, kas ietekmēja rezultātu. Galā viņiem 52,604 sekunžu laiks, kas deva tikai sesto vietu.
Rezultāti pēc pirmā brauciena divniekos ir ļoti blīva un viss izšķirsies otrajā braucienā. Pārsteidzoši līderi ir amerikāņi Markuss Milers/Ansels Haugsjā, kuru kamanas bija ļoti ātras un kuri uzrādīja trases rekordu - 52,482 sekundes.
Tikai par trim tūkstošdaļām jeb 0,003 no viņiem atpaliek austrieši Tomass Štoi/Volfgangs Kindls, bet trešie, atpaliekot par 0,017 sekundēm, ir mājinieki, Emanuels Rīders/Simons Kainzvaldners.
Par medaļām cīnīsies sešas ekipāžas, ieskaitot Botu ar Plūmi. No līderiem viņi atpaliek par 0,122 sekundēm, bet no trešās vietas par 0,105. Vēl par medaļām cīnīsies arī abas vāciešu ekipāžas - Toni Egerts/Florians Millers un Tobiass Vendls/Tobiass Ārlts.
Otrais brauciens gaidāms plkst. 20:44 pēc Latvijas laika.