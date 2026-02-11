Noguruma dēļ Džokovičs nepiedalīsies Dohas turnīrā.
Citi sporta veidi
Šodien 19:15
Pēc zaudējuma Austrālijā Džokovičs paņem pauzi - Dohas turnīrā nespēlēs
Titulētais Serbijas tenisists Novāks Džokovičs spēcīga noguruma dēļ atteicies no dalības nākamnedēļ gaidāmajā Dohas "ATP 500" turnīrā, trešdien paziņoja organizatori.
Pirms desmit dienām 24 "Grand Slam" turnīru uzvarētājs Džokovičs Austrālijas atklātajā čempionātā zaudēja Spānijas tenisistam Karlosam Alkarasam.
Dohas turnīrā visaugstāk izsētie tenisisti būs Alkarass un itālis Janniks Sinners, kurš Austrālijas atklātā čempionāta pusfinālā vairāk nekā četru stundu cīņā atzina Džokoviča pārākumu.
Nākamais turnīrs 38 gadus vecajam Džokovičam, kurš Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā ieņem trešo vietu, paredzēts martā Indianvelsas "Masters" turnīrā.