Alūksne (foto: Alūksnes novada pašvaldība)
Novadu ziņas
Šodien 19:19
Alūksnieši līdz 20. februārim var paust viedokli kultūras pieminekļu un vēsturisko būvju saglabāšanas finansēšanā
Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 20. februārim paust viedokli par grozījumiem saistošajos noteikumos par līdzfinansējumu kultūras pieminekļu un vēsturisko būvju saglabāšanai.
Līdzšinējā kārtība neveicināja laivu novietņu atjaunošanas darbu uzsākšanu, jo darbu veicējiem sākotnējās izmaksas bija jāsedz no saviem līdzekļiem. Grozījumi paredz iespēju saņemt 30 % avansu, lai atvieglotu darbu uzsākšanu un uzlabotu finanšu plānošanu.
Ņemot vērā darbu apjomu un būvju tehnisko stāvokli, grozījumos paredzēts pagarināt darbu izpildes termiņu objektiem: “Iekšezers 3”, “Iekšezers 5” un “Iekšezers 7”.