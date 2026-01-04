No 6. janvāra Skultes virzienā jaunas izmaiņas vilcienu kustības grafikā
No šī gada 6. janvāra Zemitānu stacijā atsāksies VAS “Latvijas dzelzceļš” remontdarbi. Šajā būvdarbu posmā būtiski mainīsies "Vivi" vilcienu kustības grafiks Skultes virzienā.
Galvenās izmaiņas:
- Skultes virzienā visi vilcieni kursēs pēc jauna grafika un vairāki reisi būs tikai no vai līdz Zemitānu stacijai,
- vilcieni posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitānu staciju brauks ilgāk nekā līdz šim.
"Vivi" aicina pasažierus rūpīgi iepazīties ar jauno kustības sarakstu, izvēloties sev ērtākos reisus.
Posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitānu staciju Vivi aicina pasažierus izvērtēt “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta piedāvātās iespējas.
Tuvumā ir pietura “Tallinas iela” uz Aleksandra Čaka ielas 18., 23. un 35. trolejbusam, kas atrodas aptuveni 400 metru jeb sešu minūšu gājiena attālumā, savukārt 450 metru jeb sešu minūšu gājienā uz Pērnavas ielas ir pietura “Aleksandra Čaka iela”, no kuras kursē 3. un 6. autobuss, kā arī 13. trolejbuss. Aptuveni 550 metru jeb astoņu minūšu attālumā uz Krišjāņa Barona ielas atrodas 1. tramvaja pietura “Tērbatas iela”.
Divos reisos pasažieriem būs iespēja Zemitānu stacijā pārsēsties citā vilcienā un doties tālāk:
- no vilciena nr. 6110 Rīga (7.56) – Skulte (9.05) uz vilcienu nr. 830 Zemitāni (8.16) – Sigulda (9.16),
- no vilciena nr. 865 Valmiera (4.56) – Zemitāni (7.00) uz vilcienu nr. 6105 Skulte (6.05) – Rīga (7.15).
Vilcienu kustības laiki ir savstarpēji saskaņoti, un pārsēšanās aizņems aptuveni sešas minūtes.
Pasažieriem ir jāiegādājas viena biļete, ja šo posmu izmanto kā daļu no maršruta Siguldas vai Valmieras virziena, un tā jāuzrāda konduktoram esošajā kārtībā.
Izmaiņas Skultes virzienā: atsevišķi vilcieni kursēs tikai no vai līdz Zemitānu stacijai
Maršrutā Rīga–Skulte–Rīga visi vilcieni kursēs pēc jauna kustības grafika. Turklāt darba dienās atsevišķi vilcieni uz un no Vecāķiem, Carnikavas un Saulkrastiem, brauks tikai no vai līdz Zemitānu stacijai, nevis Rīgas Centrālajai stacijai. Lai atrastu šos saīsinātos reisus, pasažieriem Vivi mājas lapā vai aplikācijā kā gala vai sākuma stacija ir jānorāda pietura Zemitāni, nevis Rīga.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.