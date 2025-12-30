Pārceltā darba diena ietekmēs Rīgas sabiedriskā transporta kustību
Sestdiena, 17. janvāris, ir pārceltā darba diena, jo piektdiena, 2. janvāris, noteikta kā brīvdiena. Tāpēc 2. janvārī sabiedriskais transports kursēs kā brīvdienās, bet 17. janvārī sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafikiem.
Izmaiņas arī “Rīgas satiksmes” klientu centru darba laikā, autostāvvietas abas dienas darbosies kā ierasts sestdienās.
Sabiedriskais transports
- 2. janvāris ir brīvdiena un sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika;
- 17. janvāris ir pārceltā darba diena, sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika.
Autostāvvietas
Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko “Rīgas satiksme”, gan 2. janvārī, gan 17. janvārī darbosies kā sestdienās.
- A, B, C un D tarifu zonās par autostāvvietu jāmaksā no plkst. 9.00 līdz 17.00.
- R tarifu zonā maksa tiek piemērota no plkst. 6.00 līdz 24.00.
Izņēmums ir apakšzemes stāvvieta K. Valdemāra ielā 5A – tur par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
Klientu centri
2. janvārī būs atvērts klientu centrs tirdzniecības centra "Origo" 2. stāvā un tā darba laiks būs no plkst.10.00 līdz 18.00, savukārt Klientu centrs iepirkšanās centrā "Akropole Alfa" strādās no plkst. 10.00 līdz 21.00. Pārējie klientu centri 2. janvārī būs slēgti.
Klientu centru darba laiki 17. janvārī:
Prāgas iela 1 no plkst. 9.00 līdz 18.00
Stacijas laukums 2 no plkst. 10.00 līdz 20.00
Kurzemes prospekts 137 no plkst. 9.00 līdz 18.00
Brīvības gatve 372 no plkst. 10.00 līdz 21.00
Brīvības iela 49/53 no plkst. 08.00 līdz 17.00