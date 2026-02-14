Paziņots, ar kādu eksotisku līdzekli nonāvēts krievu opozicionārs Navaļnijs
Piecas Eiropas valstis sestdien kopīgā paziņojumā apliecināja, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs 2024. gadā ieslodzījumā noindēts ar nāvējošu, retu toksīnu, un uzbrukuma īstenošanā vainoja Krievijas valsti.
Francijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas un Zviedrijas ārlietu ministrijas paziņoja, ka pirms diviem gadiem mirušā Navaļnija paraugu analīzes "pārliecinoši apstiprina epibatidīna klātbūtni".
Tas ir toksīns, kas sastopams Dienvidamerikas raibvardēs.
Lai veiktu uzbrukumu, "tikai Krievijas valstij bija gan līdzekļi un motīvs, gan necieņa pret starptautiskajām tiesībām", teikts paziņojumā.
Valstis norādīja, ka ziņos Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai par Krievijas veikto Ķīmisko ieroču konvencijas pārkāpumu.
Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs (1976-2024)
Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, atrodoties ieslodzījumā, miris, piektdien paziņojusi vietējā ieslodzījumu vietu (ФСИН) vietu pārvalde. Trešdien Navaļnija preses sekretāre ...
Navaļnijs tika nomocīts Krievijas Arktikas kolonijā 2024. gada 16. februārī 47 gadu vecumā. Opozicionārs izcieta 19 gadu cietumsodu, ko Kremļa oponenti uzskatīja par politiski motivētu. Pirms tam 2020. gada augustā Krievijā viņu mēģināja noindēt ar nervu paralītisko līdzekli "Novičok", pēc dažām dienām Krievijas diktators Vladimirs Putins, kurš Navaļnija politiskās karjeras laikā principiāli nekad viņu neminēja vārdā un to izdarīja tikai pēc viņa nāves, ļāva viņu aizvest ārstēšanai uz Vāciju. 2021. gada janvārī Navaļnijs atgriezās Krievijā, nekavējoties tika arestēts lidostā un brīvībā vairs nekad neizkļuva.
Alekseja Navaļnija bēres Maskavā 2024. gada 1. martā
Alekseja Navaļnija bēres Maskavā 2024. gada 1. martā; viņu izvadīja ļaužu tūkstoši
Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnaja pērn paziņoja, ka divas neatkarīgas laboratorijas ir konstatējušas - viņas vīrs neilgi pirms nāves tika saindēts.
Krievijas opozicionāri Navaļnija nāvē vaino Putina personisku atriebību.