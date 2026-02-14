Viņi teica "jā" Valentīndienā.
Šodien 06:22
Slavenības, kas apprecējās vai saderinājās Valentīndienā (un kas no tā sanāca)
Šodien gaisā virmo mīlestība! Piedāvājam 15 slavenus pārus, kas apprecējušies vai saderinājušies tieši šajā datumā - 14. februārī, ko mēdz dēvēt arī par visu mīlētāju dienu. Palūkosim arī, cik stipras bijušas šis attiecības.
Neatkarīgi no tā, vai tā ir draudzība vai romantiskas attiecības, Valentīndienā daudzi gatavojas svinēt mīlestību, un pastāv liela iespēja, ka arī šogad šajā datumā izskanēs neskaitāmi bildinājumi un pat kāzu zvani. Galu galā Valentīndiena ir viena no populārākajām dienām, kad lūgt mīļotās roku!
Kā vēsta “The Knot”, ar Valentīndienu noslēdzas tā dēvētā “bildinājumu sezona”, un šo īpašo datumu izmantojuši arī daudzi slavenību pāri. Apkopojam 15 slavenību pārus, kuri romantiskajos svētkos saderinājās vai apprecējās – vai pat izdarīja abus. Puse no viņiem ir šķirti, bet puse aizvien laimīgi kopā.
15 slaveni pāri, kuri Valentīndienā teica “jā”: