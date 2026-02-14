Aļona Ostapenko ar taivānieti Sje dramatiskā cīņā izlaida no rokām uzvaru Dohas turnīrā
Šodien 17:32
Pēc 6:0 pirmajā setā Ostapenko Dohas "WTA 1000" turnīrā piedzīvo dramatisku neveiksmi dubultspēļu finālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sje sestdien zaudēja Dohas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību finālā. Ostapenko un Sje, kuras turnīrā izsētas ar trešo numuru, finālā ar rezultātu 6-0, 6-7 (3:7), 8-10 zaudēja turnīra ceturtajam pārim Annai Daņīļinai no Kazahstānas un Aleksandrai Kruničai no Serbijas.
Par fināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 650 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Ostapenko un Sje no pirmās kārtas bija brīvas, bet otrajā viņas ar 6-3, 6-3 uzvarēja slovēnieti Andreju Klepaču un polieti Katažinu Piteru. Ceturtdaļfinālā Latvijas un Taivānas duets ar 6-1, 6-2 pārspēja slovākieti Terēzu Mihailīkovu un britu tenisisti Olīviju Nikolsu. Savukārt pusfinalā viņas ar rezultātu 7-5, 3-6, 10:6 uzvarēja itālietes Sāru Errāni un Jasmīni Paolīni, kuras izsētas ar pirmo numuru.
Jau ziņots, ka vienspēļu sacensībās Ostapenko nepārvarēja pusfinālu.
Turnīrs Dohā norisinās cietā seguma kortos.