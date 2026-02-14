Biatlonistes Bendika un Volfa iekļūst pirmajā divdesmitniekā olimpiskajā sprinta distancē
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu 7,5 kilometru biatlona sprintā Latvijas sportiste Baiba Bendika ieņēma 15. vietu, Estere Volfa finišēja dalītā 16. vietā, Sanita Buliņa ieņēma 38. vietu un Annija Keita Sabule ierindojās 71. vietā.
Uzvaru izcīnīja norvēģiete Mārene Kirkeide, kura savā olimpiskajā debijā kļūdas šautuvē nepieļāva un distanci veica 20 minūtēs un 40,8 sekundēs.
Abās pārējās vietās uz goda pjedestāla kāpa Francijas biatlonistes. Otrajā vietā, no līderes atpaliekot 3,8 sekundes, finišēja Oseāna Mišelona, savukārt trešajā vietā ierindojās viņas tautiete Lū Žanmono, kura, neskatoties uz vienu kļūdu šautuvē, no līderes atpalika 23,7 sekundes.
Bendika guļus šaušanā bija nekļūdīga, taču otrajā stāvus šaušanā nopelnīja divus soda apļus. Ar ātru slēpojumu finišā viņa no līderes atpalika minūti un 22,7 sekundes.
Volfa nopelnīja vienu soda apli un finišā līderei zaudēja 26,8 sekundes. Ar tādu pašu rezultātu finišēja arī Dānijas sportiste Anne Buenemane de Beša.
Bez kļūdām visus desmit mērķus sašāva Buliņa, taču finišā divas minūtes un 7,4 sekundes zaudēja līderei.
Sabule katrā no šaušanām kļūdījās vienu reizi un finišēja trīs minūtes un 19,5 sekundes aiz līderes.
Sprinta distancē startēja 91 biatloniste. 50 ātrākās kvalificējās dsmit kilometru iedzīšanas distancei, kurā starts gaidāms svētdien.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Bendika 7,5 kilometru sprinta distancē ieņēma 50. vietu, bet uzvaru izcīnīja Marte Ulsbū Reiselanna no Norvēģijas. Otrajā vietā ierindojās zviedriete Elvīra Ēberja, bet trešajā vietā bija Doroteja Vīrere no Itālijas.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.