Jaunā gada svētkos Rīgas sabiedriskais transports un stāvvietas būs bez maksas
31. decembrī un 1. janvārī visi pasažieri Rīgas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Lai pilsētas iedzīvotājiem un visiem būtu ērti nokļūt mājup no svētku pasākumiem, Jaungada naktī autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos tiks nodrošināti papildu reisi, informē "Rīgas satiksme".
Tāpat bez maksas būs "Rīgas satiksmes" apsaimniekotās autostāvvietas, izņemot apakšzemes stāvvietu K. Valdemāra ielā 5A. Svētku nedēļā būs arī izmaiņas "Rīgas satiksmes" klientu centru darba laikā. Piektdien, 2. janvārī, sabiedriskais transports kursēs kā brīvdienās.
Sabiedriskais transports
Vecgada dienā, 31. decembrī, un Jaungada dienā, 1. janvārī, Rīgas sabiedrisko transportu pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs izmantot bez maksas, tāpēc e-talons un koda biļete, iekāpjot "Rīgas satiksmes" autobusos, trolejbusos un tramvajos nebūs jāreģistrē.
Naktī no 31. decembra uz 1. janvāri, ap plkst. 00.30 un plkst. 02.15, vairākos maršrutos tiks organizēti papildreisi:
- Autobusiem papildu reisi tiks organizēti 3., apvienotajā 12., 23., 26. (pa Akmens tiltu), 24., 25., 37., 51. un 53. maršrutā.
- Tramvajiem papildu reisi tiks organizēti 1., 5., 7. un 11. maršrutā.
- Trolejbusiem papildu reisi tiks organizēti 4., 9., 15., 17. un 18. maršrutā.
3. autobusa maršrutā viens no papildu reisiem virzienā uz Pļavniekiem tiks uzsākts no pieturas "Grēcinieku iela" plkst. 0.31, no Merķeļa ielas pieturas tas aties plkst.0.35.
Lai nodrošinātu pasažieriem iespēju pārsēsties starp dažādiem maršrutiem, transports, kas ieradīsies pilsētas centrā ap plkst. 2.00, no plkst. 2.05 līdz 2.15 (10 minūtes) stāvēs zemāk norādītajās pieturvietās. Plkst. 2.15 transportlīdzekļi dosies uz galapunktiem.
Autostāvvietas
Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko "Rīgas satiksme", 31. decembrī un 1. janvārī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu K. Valdemāra ielā 5A – tur par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
Klientu centri
Pēc svētkiem piektdiena, 2. janvāris, būs brīvdiena, jo darba diena pārcelta uz sestdienu, 17. janvāri. Attiecīgi 2. janvārī sabiedriskais transports kursēs kā brīvdienās. Arī autostāvvietu apmaksa jāveic atbilstoši sestdienas tarifam, izņemot K. Valdemāra ielā 5A – tur par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši piektdienās spēkā esošajiem tarifiem.