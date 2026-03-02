Gaisa telpas slēgšanas dēļ tūkstošiem ES pilsoņu Tuvajos Austrumos gaida iespēju izceļot
Irānā joprojām uzturas aptuveni daži tūkstoši cilvēku, kuriem ir kādas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonība, paziņoja augsta ranga ES amatpersona.
Daudziem no viņiem ir arī Irānas pilsonība, un viņi ne vienmēr vēlas pamest šo valsti, piebilda amatpersona. Precīzs to personu skaits, kuras vēlas evakuēties, netika atklāts.
Daudz lielāks skaits ES valstspiederīgo ir iesprostoti Irānas apkārtējās valstīs, jo gaisa telpas slēgšanas dēļ ir atcelti lidojumi.
Lai viņiem palīdzētu, Eiropas Savienība ir aktivizējusi konsulārās sadarbības tīklu.
Kā zināms, arī Ārlietu ministrija brīdinājusi Latvijas valstspiederīgos, kuri šobrīd īstermiņā atrodas Tuvo Austrumu reģionā un kuriem nepieciešama informācija par rīcību esošajā situācijā, reģistrēties Konsulārajā reģistrā, izmantojot portālu Latvija.gov.lv vai mobilo lietotni „Ceļo droši". Reģistrēt ceļojumu iespējams arī pēc ieceļošanas ārvalstī, tomēr jāņem vērā, ka Konsulārais reģistrs paredzēts Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ārvalstīs atrodas īslaicīgi - līdz 3 mēnešiem.
Ņemot vērā ievērojamo pieprasījumu skaitu, Ārlietu ministrija strādā ar Konsulārajā reģistrā saņemto informāciju. Ja kādam Latvijas valstspiederīgajam nav tehniskas iespējas pašam reģistrēties, aicinām lūgt tuviniekus veikt reģistrāciju ceļotāja vietā. Tikai ārkārtas gadījumā aicinām sūtīt ceļotāja datus Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantam iekļaušanai Konsulārajā reģistrā.
Ministrija personām, kuras Konsulārajā reģistrā ir reģistrējušas ceļojumu uz Tuvo Austrumu reģiona valstīm, nosūta informatīvus e-pastus ar ieteikumiem par rīcību pašreizējā situācijā, kā arī par alternatīvām iespējām izceļot no valsts, ja tādas pastāv.
Tā kā drošības situācija reģionā ir nestabila, stingri aicinām valstspiederīgos sekot vietējo oficiālo plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem par drošības situācijas izmaiņām, kā arī ievērot vietējo varasiestāžu norādījumus.
Gaisa telpa virs Tuvo Austrumu valstīm, izņemot Omānu un Saūda Arābiju, ir slēgta. Bieži tiek izsludinātas gaisa trauksmes. Tādēļ aviokompānijas šobrīd nevar plānot reisu atsākšanu. Tāpat ES dalībvalstīm nav iespēju plānot speciālos reisus vai cita veida palīdzību ceļotāju alternatīvai izceļošanai.
Šobrīd no Izraēlas var izceļot pa sauszemi uz Ēģipti caur Tabas robežšķērsošanas punktu. Vienlaikus aicinām ceļotājus izvērtēt iespējamos riskus, kas saistīti ar ceļošanu pa sauszemi.
Apvienoto Arābu Emirātu valdība aicina tūristus un valstī pastāvīgi dzīvojošos saglabāt mieru un uzturēties drošībā telpās. Drošības situācija valstī tiek kontrolēta. Izceļošana pa sauszemi caur Omānu netiek ieteikta, jo var būt ilgstoša un apgrūtinoša. Izvēlēties šo maršrutu ir katra ceļotāja atbildība.