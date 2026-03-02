Dzīvesstils
Šodien 09:51
Šonedēļ populārākais vārds - Alise
Sveicam vārdadienā Alises, Austras, Luīzes, Dagmāras, Lailas, Ellas, Auroras, Enijas, Gotfrīdus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Alise (6715).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Luīze (2378), Laila (2039), Enija (1541) un Austra (1084). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Lavīze (2), Gotfrīds (18), Tālavs (18), Centis (26), Auce (50), Elmīra (53) un Aurika (93).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 662 Ellas, 345 Dagmāras, 330 Tāļi, 280 Marti, 257 Auroras, 225 Venti, 223 Margitas un 119 Margas.