Darja Semeņistaja nonāk vienas uzvaras attālumā no prestižā Indianvelsas pamatturnīra
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja svētdien iekļuva Indianvelsas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību kvalifikācijas izšķirošajā kārtā.
Atlases pirmās kārtas mačā Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 97. vietā un kvalifikācijā izsēta ar devīto numuru, ar 2-6, 6-1, 6-3 uzvarēja amerikānieti Vitniju Osuigvi (WTA 163.). Par uzvaru kvalifikācijas pirmajā kārtā latviete nopelnīja 20 WTA ranga punktus.
Pirmajā setā Semeņistaja ātri nonāca iedzinējos ar 0-3, šo deficītu neatspēlējot. Otrajā setā latviete jau bija pārliecinošāka, pēc 0-1 uzvarot nākamajos sešos geimos pēc kārtas. Savukārt izšķirošajā trešajā setā tenisistes viena otru nobreikoja veselas septiņas reizes (kopā), četras reizes to pamanoties paveikt Semeņistajai. Viņa spēlei punktu lika ar otro mačbumbu.
Izšķirošajā cīņā par iekļūšanu Indianvelsas pamatsacensībās Semeņistaja spēkosies ar ASV tenisisti Keilu Deju (WTA 185.). Pamatturnīrs Indianvelsā sāksies trešdien.