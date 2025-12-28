Izsaukumu skaits uz vētras postījumiem mazinājies, elektroapgādes traucējumus vēl turpina novērst
Svētdienas otrajā pusē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) sāk samazināties izsaukumu skaits uz vēja nodarīto postījumu vietām, savukārt elektroapgāde ir traucēta vēl aptuveni 1200 AS "Sadales tīkls" klientu.
Līdz svētdienas plkst. 16 VUGD bija saņēmis 335 izsaukumus, iedzīvotājiem lūdzot palīdzību spēcīgā vēja radīto postījumu novēršanā, informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste.
Rīgas reģionā uz vēja nodarīto postījumu vietām saņemti 133 izsaukumi, Rīgā - 85, Kurzemē - 56, Zemgalē - 33, Vidzemē -21, bet Latgalē - septiņi.
Stiprs vējš radījis postījumus daudzviet Latvijā
Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām.
Glābēji arī pusdienlaikā turpināja saņemt iedzīvotāju izsaukumus uz stiprā vēja radīto seku likvidēšanas darbiem, taču zvanu intensitāte ir mazinājusies.
Savukārt AS "Sadales tīkls" informē, ka līdz svētdienas plkst. 16 elektroapgāde bija traucēta vēl aptuveni 1200 "Sadales tīkla" klientiem Latvijā, informēja uzņēmums.
Vētras ietekmē plašākie elektroapgādes pārtraukumi svētdienas pēcpusdienā ir Mārupes, Siguldas un Gulbenes novados.
Uzņēmumā skaidro, ka lielākā daļa atlikušo bojājumu reģistrēti zemsprieguma (0,4 kilovoltu) elektrotīklā, un šo bojājumu novēršana aizņem vairāk laika.
Līdz šim novērsti 202 bojājumi. Kopumā piesaistītas 72 operatīvā darba brigādes, tostarp "Sadales tīkla" darbuzņēmēji.
Kā ziņots, aizvadītajā naktī visā Latvijā pūta brāzmains vējš, visstiprākās brāzmas tika fiksētas piekrastes rajonos - Liepājas ostā vēja ātrums sasniedzis 28,4 metrus sekundē (m/s), Ventspilī - 27,6 m/s, bet Daugavgrīvā - 25,9 m/s.