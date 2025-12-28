Liepājā stiprā vēja dēļ nav konstatēti būtiski postījumi
Liepājā saistībā ar spēcīgajām vēja brāzmām nav konstatēti būtiski postījumi, informēja Liepājas pašvaldības pārstāve Zita Lazdāne.
Viņa informēja, ka Liepājas Sociālā dienesta ēkas sētā Veidenbauma ielā ir nolūzis koks, kas sabojājis velosipēdu novietni. Neviens no Sociālā dienesta transportlīdzekļiem nav cietis.
Tāpat pa vienam nolauztam kokam konstatēts arī Promenādes ielā un Atmodas bulvārī, kā arī privātīpašumos bojāti vairāki koki.
Lazdāne papildināja, ka vētras laikā bojāti arī četri luksofori un vairāki pilsētvides dekori, kā arī daudzviet nolūzuši koku zari.
Arī Valsts policijā un Liepājas Pašvaldības policijā saistībā ar spēcīgo vēju būtiski negadījumi Liepājā nav reģistrēti un situācija bijusi salīdzinoši mierīga.
Lazdāne piebilda, ka par konstatētajiem bojājumiem informēti attiecīgie dienesti, tostarp Komunālā pārvalde un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), kas veic nepieciešamos darbus.
Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Aizvadītajā naktī visā Latvijā pūta brāzmains vējš, visstiprākās brāzmas tika fiksētas piekrastes rajonos - Liepājas ostā vēja ātrums sasniedzis 28,4 metrus sekundē (m/s), Ventspilī - 27,6 m/s, bet Daugavgrīvā - 25,9 m/s.
Svētdien vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam saglabājoties brāzmās 15-19 m/s, bet piekrastē no rīta - līdz pat 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims, prognozē sinoptiķi.