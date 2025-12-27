Asociācija vieš skaidrību, kad pacientiem aptiekās vairs nebūs jāmaksā farmaceita pakalpojums
Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācijas (LFAA) izpilddirektore Kristīne Jučkoviča komentējusi, kad pacientiem aptiekās vairs nebūs jāmaksā 75 centi tā sauktās recepšu jeb farmaceita maksas.
Tikai no nākamā gada vidus par recepšu medikamentiem, kuru cena ir zemāka par 10 eiro, pacientiem aptiekās vairs nebūs jāmaksā 75 centi tā sauktās recepšu jeb farmaceita maksas, uzsver Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācijas (LFAA) izpilddirektore Kristīne Jučkoviča.
Asociācijai radušās bažas, ka iedzīvotāji varētu šīs izmaiņas sagaidīt jau no 1. janvāra, lai gan tās Veselības ministrija (VM) solījusi vien nākamā gada vidū.
No 2026. gada vidus valsts apmaksās farmaceita pakalpojuma maksu visām recepšu zālēm, kuru cena nepārsniedz desmit eiro. Cilvēki ar 1. grupas invaliditāti no šīs maksas būs pilnībā atbrīvoti, ziņojusi VM.
No šī gada 1. janvāra tika ieviests jauns zāļu cenu veidošanas modelis ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgu, efektīvu un ilgtspējīgu zāļu cenu veidošanas mehānismu.
Ar reformas ieviešanu iedzīvotājiem patlaban ir jāmaksā 75 centi par farmaceitu pakalpojumu.
Šī gada pirmajos trīs mēnešos 75% iedzīvotāju izdevumi par zālēm samazinājušies vidēji par 13 eiro, aprīlī sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Viņš skaidroja, ka pēc zāļu tirgus reformas ieviešanas būtiski samazinājušās cenas tiem medikamentiem, kas dārgāki par 30 eiro. VM aplēses liecina, ka to cenas ir palikušas par 30-50% zemākas.
Pēc Abu Meri paustā, ir arī tādas zāles, kuru cena samazinājusies par 55%. Viņš atzīmēja, ka aptuveni 10% Latvijas iedzīvotāju lieto medikamentus, kas maksā līdz pieciem eiro. Šai kategorijai cena ir palielinājusies par apmēram 1,10 centiem.
"Uzskatu, ka reforma ir veiksmīga, tomēr gribētu, lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju sajustu medikamentu cenu samazinājumu," sacījis ministrs.