Apledojuma un sniega dēļ apgrūtināta braukšana daudzviet Latvijā
Šorīt ap plkst. 6.30 apledojums un sniegs daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Latgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 88 ziemas dienesta tehnikas vienības, informē Latvijas Valsts ceļi.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei;
- Valmieras šoseja (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai;
- Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) visā posmā;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šoseja (A9) posmos no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Mazblīdenes līdz Kalvenei;
- Ventspils šoseja (A10) posmos no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Usmai;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Valkas, Alūksnes, Aizkraukles, Jēkabpils, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils un Krāslavas apkārtnē.
Latvijas Valsts ceļi aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.