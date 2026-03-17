Šodien 14:43
Zelenskis Londonā tiekas ar Stārmeru un Riti
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies Londonā, lai tiktos ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru un NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti, otrdien paziņojis Zelenska preses pārstāvis.
Ukrainas prezidentam arī plānota tikšanās ar Lielbritānijas karali Čārlzu III un uzstāšanās parlamentā.
Dauningstrīta iepriekš paziņoja, ka Lielbritānija un Ukraina gatavojas parakstīt vienošanos par partnerību aizsardzībā, kuras mērķis ir novērst draudus, ko rada lēti saražojami droni.
Zelenska vizīte Londonā notiek laikā, kad Vašingtona ir daļēji atcēlusi sankcijas pret Maskavu, lai mazinātu naftas cenas, kuru kāpumu izraisījis karš Tuvajos Austrumos. Šis konflikts ir aizēnojis Ukrainas miera procesu.