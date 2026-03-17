Jēkabpils novadā palos nav izbraucami divi ceļu posmi.
Novadu ziņas
Šodien 14:56
Plūdu seku rezultātā nav izbraucami un ir slēgti divi Jēkabpils novada pašvaldības autoceļi Krustpils pagastā, informē pašvaldība.
Slēgts ir ceļš Kalnsētas - Grīvas kapi posmā no 0,4. kilometram (km) līdz 1,7. km un ceļa Leināni - Aldonas sākuma posms 300 metru garumā.
Ierobežojumi būs spēkā līdz ceļa posma atjaunošanai.
Jau ziņots, ka, nokūstot sniegam un izejot ledum, lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis pakāpeniski pazeminās vai mazliet svārstās.