Ropažu novada pašvaldības delegācija ar ziedojumiem viesojas Bojarkā un Ņižinā
Ropažu novada pašvaldība izsaka sirsnīgu pateicību visiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuri atsaucās pašvaldības rīkotajai ziedojumu akcijai Ukrainas sadraudzības pilsētām — Bojarkai un Ņižinai. Plašā atsaucība un iesaiste vēlreiz pierāda: solidaritāte, līdzjūtība paliek mūsu kopīgās vērtības.
Kā informē Ropažu novadu pašvaldība, Ukrainā tika nogādāta pašvaldības ziedotā automašīna, kas pielāgota cilvēku ar pārvietošanās grūtībām pārvadāšanai, vairāk nekā 220 kilogramu saldumu, silts apģērbs, lietas ikdienas vajadzībām un mūzikas instrumenti bērnu un jauniešu muzikālo talantu attīstīšanai.
Ropažu novadu šajā braucienā pārstāvēja domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības, investīciju, infrastruktūras un kapitālsabiedrību jautājumos Aivars Draudiņš un pašvaldības Transporta nodaļas vadītājs Ģirts Birkenfelds.
Vizītes laikā Bojarkā delegācija iepazinās ar vietējo pašvaldības iestāžu, komunālo pakalpojumu uzņēmumu, skolų un sociālās un medicīniskās infrastruktūras darbu. Viņi apmeklēja Varoņu aleju un godināja kritušos karavīrus. Īpaša uzmanība tika pievērsta iekšzemē pārvietoto cilvēku un kara skarto bērnu sociālajam atbalstam. Delegācija apmeklēja arī sociālo pakalpojumu centru, kas izveidots ar Ropažu novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Šis centrs palīdz cilvēkiem grūtos apstākļos, īpaši iekšzemē pārvietotām
Nižinā, sadraudzības pilsētā, pašvaldības pārstāvji izzināja pilsētas vēsturi, kultūru un iedzīvotāju ikdienu pilna mēroga iebrukuma apstākļos, analizēja vietējās pašpārvaldes principus un sistēmu, dalījās pieredzē, apmeklēja uzņēmumus, uzsverot saliedētas kopienas veikumu.
Ukraiņu kopienu pārstāvji pateicas Latvijas partneriem par solidaritāti ar Ukrainu, cilvēcību, atvērtību dialogam un gatavību turpināt sadarbību. Ropažu novada delegācijas vizīte kļuva par būtisku soli, stiprinot starptautisko pašvaldību partnerību, attīstot praktisko sadarbību un veicinot pieredzes apmaiņu vietējās pārvaldes, sociālo pakalpojumu, izglītības un kopienas atjaunošanas jomās.
Šī iniciatīva apliecina: pat grūtos laikos sabiedrība spēj vienoties un sniegt reālu atbalstu tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. Katrs ziedojums — liels vai mazs — ir nozīmīgs. Ropažu novada pašvaldība turpinās atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus kara apstākļos un vēlreiz pateicas visiem, kas atvēra sirdis labiem darbiem.
personām un kara skartām ģimenēm.
Sadraudzības pilsētā Nižinā pašvaldības pārstāvji iepazinās ar pilsētas vēsturi un kultūru, kā arī tās iedzīvotāju dzīvi pilna mēroga iebrukuma apstākļos, pētīja vietējās pašpārvaldes principus un sistēmu, dalījās pieredzē, apmeklēja vietējos uzņēmumus, tādējādi akcentējot veiksmīgu kopienas darbību.
Ukraiņu kopienu pārstāvji izsaka pateicību Latvijas partneriem par solidaritāti ar Ukrainu, cilvēcību, atvērtību dialogam un gatavību turpmākajai sadarbībai. Ropažu novada delegācijas vizīte bija svarīgs solis starptautiskās pašvaldību partnerības stiprināšanā, praktiskās sadarbības attīstīšanā un pieredzes apmaiņā vietējās pārvaldes, sociālo pakalpojumu, izglītības un kopienas atjaunošanas jomās.
Šī akcija pierāda, ka arī sarežģītos laikos sabiedrība spēj apvienoties un sniegt reālu atbalstu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Katrs ziedojums, liels vai mazs, ir nozīmīgs. Ropažu novada pašvaldība arī turpmāk plāno atbalstīt Ukrainu un tās iedzīvotājus kara apstākļos, un vēlreiz pateicas visiem, kas atvēra sirdi labiem darbiem.