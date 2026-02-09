“Lidl” samazina regulārās cenas mājdzīvnieku produktiem
Mazumtirgotājs “Lidl” vēl vairāk nostiprina savu cenu līderību, būtiski pazeminot regulārās cenas plašam mājdzīvnieku produktu klāstam – kaķu un suņu barībai, kārumiem un ikdienas kopšanas precēm. Ar atlaidēm līdz pat 25% “Lidl” palīdz saimniekiem rūpēties par saviem mīluļiem kvalitatīvi un izdevīgi ik dienu.
Neatkarīgi no tā, vai mājās dzīvo kaķis, suns vai abi – “Lidl” piedāvā plašu sortimentu, kas tagad kļūst vēl pieejamāks. “Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies nodrošināt, lai kvalitatīva barība un ikdienas kopšanas preces būtu pieejamas par visizdevīgāko cenu. Tāpēc turpinām samazināt tieši regulārās cenas, lai mūsu klienti varētu ietaupīt ilgtermiņā, negaidot akcijas,” uzsver Klinta Mežapuķe, “Lidl Latvija” Komunikācijas projektu vadītāja.
Cenu samazinājumi skar plašu klāstu ar mājdzīvniekiem paredzētajiem produktiem – sākot ar sausās un mitrās barības veidiem, beidzot ar kaķu pakaišiem un suņu kārumiem. Atsevišķām precēm cena samazināta līdz pat 25%, jau atkal apliecinot, ka “Lidl” ir viens no izdevīgākajiem mazumtirgotājiem Latvijā.
“Lidl” cenšas nodrošināt klientiem stabilas un saprotamas cenas katru dienu, bez īslaicīgiem trikiem un sarežģītām akcijām. To apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati – saskaņā ar “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau vairākus mēnešus pēc kārtas piedāvā vienu no izdevīgākajiem pārtikas groziem Latvijā.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, plašam kafijas produktu klāstam, atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem, gaļas izstrādājumiem un riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un dažādām sēklām, kā arī dažādiem populāriem ilgstošās uzglabāšanas produktiem – miltiem, makaroniem, cukuram un konservējumiem. Savukārt pagājušajā nedēļā ziņots par cenu samazinājumu dažāda veida šokolādes produktiem. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.