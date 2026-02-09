Šveiciete Matilde Gremo.
Šodien 15:59
Šveiciete Gremo otro reizi triumfē olimpisko spēļu sloupstaila sacensībās
Par Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu čempioni frīstaila slēpošanas sloupstaila disciplīnā pirmdien kļuva šveiciete Matilde Gremo.
Gremo triumfēja arī pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs, bet 2018. gada Olimpiādē bija otrā.
Otro vietu, tāpat kā pirms četriem gadiem izcīnīja ķīniete Ailina Gu, bet bronzas medaļu izcīnīja Megana Oldhema no Kanādas.
Labākajā no trim mēģinājumiem 26 gadus vecā Gremo uzrādīja rezultātu 86,96 punktus, Gu sekoja ar 86,58 punktiem, bet Oldhema spēja tikt pie 76,46 punktiem.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs bronzu šajā disciplīnā izcīnīja igauniete Kellija Sildaru, kura šoreiz startēs tikai sacensībās rampā. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.