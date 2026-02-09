FOTO: Lietuvā norit mācības, kurās izspēlē specifiskus "incidentus un aizdomīgas situācijas" ar tranzītu no Kaļiņingradas
Kauņas dzelzceļa stacijā notikušas valsts līmeņa funkcionālās mācības, kuru laikā tika pārbaudīts atjaunotais Kaļiņingradas tranzīta kontroles nodrošināšanas algoritms. Mācību ietvaros no vilciena evakuēti cietušie un vērtēts robežsardzes darbs.
Mācību laikā tika vērtēta institūciju gatavība reaģēt uz iespējamiem incidentiem un nodrošināt raitu un drošu vienkāršotā tranzīta norisi caur Lietuvas teritoriju.
“Kaļiņingradas speciālās tranzīta shēmas drošība un uzticamība ir viens no mūsu nacionālās drošības stūrakmeņiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt operatīvu dienestu reakciju uz jebkādiem iespējamiem pārkāpumiem vai aizdomīgām situācijām. Katrs ar tranzītu saistīts incidents kļūst par prioritāti, un atjaunotais algoritms ļauj rīkoties ātri, koordinēti un efektīvi,” uzsver Lietuvas iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs:
Pagājušā gada nogalē ar ministra rīkojumu apstiprinātais Krievijas Federācijas pilsoņu, kuri šķērso Lietuvu vienkāršotā tranzīta kārtībā, kontroles procedūru apraksts nodrošina vienotu valsts institūciju sadarbību un pastiprinātu kontroli gan dzelzceļa, gan autoceļu maršrutos.
Saskaņā ar atjaunoto kārtību tranzīta uzraudzību koordinē Valsts robežsardze, Lietuvas policija un Sabiedriskās drošības dienests (VST). Mācībās aktīvi piedalījās arī Lietuvas dzelzceļš (LTG).
Lai vēl vairāk stiprinātu tranzīta drošību tehniskajā līmenī, plānots piesaistīt nacionālos un Eiropas Savienības finanšu instrumentus, investējot novērošanas sistēmu atjaunošanā, modernizācijā un tehniskajā uzturēšanā.
Kaļiņingradas vilcienu tranzīts caur Lietuvu tiek veikts saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas vienošanos, kurā noteiktas abu pušu saistības.