Apcietināts vīrietis, kurš apzaga bērnudārzus Liepājā
Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par zādzībām no divām pirmsskolas izglītības iestādēm, vienas izglītības iestādes, vienas medicīnas iestādes un tirdzniecības vietas Liepājā. Persona, paviesojoties izglītības iestādēs un medicīnas iestādē, no darbinieku somām nozagusi naudu un vienā gadījumā arī mūzikas tumba. Pēc aizturēšanas vīrietim piemēros drošības līdzeklis – apcietinājums. Valsts policija krimināllietas materiālus nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Pagājušā gada oktobrī Valsts policijā saņemta informācija, ka vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs iekļuvis zaglis, nozogot dažādas mantas. Kamēr pirmsskolas izglītības iestādes risināja jautājumu par nepiederošu personu neiekļūšanu bērnudārzu teritorijā, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas uzsāka kriminālprocesu un aizturēja iespējamo vainīgo personu. Valsts policijas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka zādzība veikta septembrī un oktobrī divās pirmsskolas izglītības iestādēs un vienā izglītības iestādē Liepājā. Vienā gadījumā, iekļūstot bērnu dārzā, nozagti 24 eiro no divu personu somām un mūzikas tumba “JBL” 99 eiro vērtībā, tādējādi nodarot materiālo kaitējumu 123 eiro apmērā.
Otrā gadījumā, iekļūstot citā pirmsskolas izglītības iestādē, persona no naudas maka centās nozagt 15 eiro, bet tika pārsteigts notikuma vietā, pēc kā aizbēga. Trešā gadījumā, iekļūstot izglītības iestādē, darbinieku ģērbtuvē, no somā esošā maka nozagti 125 eiro.
Tāpat kriminālprocess uzsākts pret vīrieti par to, ka viņš tirdzniecības vietā izdzēra alkoholisko dzērienu un apēda smalkmaizītes, kā arī paņēma puķu pušķi un devās ārā no veikala, nesamaksājot par precēm, tādējādi radot materiālo kaitējumu vairāk nekā 14 eiro apmērā. Kā arī zādzība notikusi kādā medicīnas iestādē Liepājā, kur darbiniecei nozagts maks, kurā atradās 50 eiro un bankas karte, kuru zaglis izmantojis, noņemot no kartes 500 eiro.
Aizturētais jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā un ir ticis sodīts par mantiska rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par zādzību, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā, par zādzību nelielā apmērā un par sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu un nelikumīgu izmantošanu. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru nosaka tiesa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.