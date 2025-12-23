Rotko muzejs paplašina izglītības programmu ar nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem
Papildinot esošo izglītības programmu, Rotko muzejs janvārī uzsāks jaunu ikmēneša nodarbību ciklu "Sveiks muzejā!", kas paredzēts pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm, informē Daugavpils pašvaldība.
Papildus trešdienu radošajām nodarbībām jaunākā skolas vecuma bērniem un radošās lasīšanas pēcpusdienām janvārī Rotko muzejs uzsāks jaunu ikmēneša nodarbību ciklu pirmsskolas bērnu ģimenēm, dodot iespēju mazuļiem radoši darboties kopā ar vecākiem.
Jaunais nodarbību cikls “Sveiks muzejā!” ir radošas kopdarbošanās forma trīs līdz piecus gadus veciem bērniem un viņu ģimenēm – vecākiem, vecvecākiem un citiem tuviniekiem. Nodarbības notiks reizi mēnesī. Katrs bērns darbosies kopā ar vienu pieaugušo. Muzejpedagoga vadībā ģimenes apskatīs kādu no muzeja mākslas izstādēm un veidos kopīgu radošo darbu pēc redzētā motīviem.
Tikmēr trešdienās tāpat kā līdz šim turpināsies iknedēļas radošās nodarbības sešus līdz vienpadsmit gadus veciem bērniem. Tajās bērni muzejpedagoga vadībā padziļināti iepazīs muzejā skatāmās izstādes un pilnveidos radošās prasmes, veicot uzdevumus dažādās mākslas tehnikās. Janvāra programmā paredzēts darbs ar akrilu, eļļas krītiņiem, karsto līmi un kartonu, akvareļkrāsām un citiem materiāliem.
Savukārt radošās lasīšanas pēcpusdienas jaunākā skolas vecuma bērniem arī šogad notiks reizi mēnesī – piektdienās pulksten piecpadsmitos. Šajā nodarbību formātā bērni kopā ar muzejpedagogu lasīs cits citam priekšā un veidos savas “grāmatiņas” ar teksta ilustrācijām.
Aicinām iepazīties ar janvāra norišu plānu un pieteikties nodarbībām!
7. janvārī plkst. 16.00 | Kā attēlot sajūtas krāsās? Dalībnieki apskatīs Solveigas Gutautes (Lietuva) izstādi “Genius loci” un veidos savu radošo darbu ar akrila krāsām.
14. janvārī plkst. 16.00 | Kā var izprintēt vāzi? Dalībnieki apskatīs Roka Dovidēna izstādi “Mehāniskais pieskāriens porcelānam”, uzzinās, kā darbojas 3D printeris, un veidos vāzi no netradicionāliem materiāliem.
16. janvārī plkst. 16.00 | Sveiks muzejā! Kustīgās krāsas. Dalībnieki kopā ar vecākiem apskatīs mākslinieces Annas van den Hēveles darbus izstādē “Spriedze un pārtapšana” un veidos savu radošo darbu ar akrila krāsām.
21. janvārī plkst. 16.00 | Vai vari uzgleznot sapni? Dalībnieki apskatīs Diānas Rudokienes (Lietuva) izstādi “Sapņu topogrāfijas” un gleznos savu sapni ar akvareļkrāsām.
23. janvārī plkst. 15.00 | Radošā lasīšana muzejā. Dalībnieki lasīs kādu no akcijas “Bērnu žūrija” grāmatām un interpretēs tekstu ar eļļas krītiņiem.
28. janvārī plkst. 16.00 | Kas ir struktūra un kā to izveidot? Dalībnieki izpētīs mākslinieka Reinharda Hankes darbus izstādē “Spriedze un pārtapšana” un veidos telpisku darbu no kartona ar karsto līmi.
Nodarbībām nepieciešamos materiālus un krāsas sarūpē organizatori. Dalībniekiem vēlams nodrošināties ar darbam piemērotām drēbēm.
Dalības maksa katrā nodarbībā ir 6.00 EUR.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pirms katras nodarbības dalībniekiem obligāti jāpiesakās.