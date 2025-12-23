Apmeklētāju iemīļotais POSTe Food Hall t/c “Origo” turpina augt - durvis ver japāņu bistro “Kama Kura”
Tirdzniecības centrs “Origo” turpina mērķtiecīgi attīstīt ēdināšanas piedāvājumu – jaunajā POSTe Food Hall durvis vēris mūsdienīgs japāņu bistro “Kama Kura”. Iedvesmojoties no Tokijas pilsētvides ēdināšanas kultūras, bistro piedāvā Japānas virtuves interpretācijas, kas pielāgotas dinamiskam, mūsdienīgam pilsētas ritmam.
“Tirdzniecības centra “Origo” attīstība ir cieši saistīta ar “Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” izaugsmi, kur vērojams stabils pieprasījuma pieaugums pēc kvalitatīviem, daudzveidīgiem un mūsdienīgiem risinājumiem. Esam priecīgi, ka POSTe uzrāda lieliskus rādītājus un ir kļuvis par klientu iecienītu galamērķi, kas apliecina mērķtiecīgas attīstības un rūpīgi veidota piedāvājuma nozīmi. POSTe turpina papildināt ēdināšanas piedāvājumu, nodrošinot apmeklētājiem ērtu un daudzveidīgu pieredzi vienuviet, apvienojot darbu, iepirkšanos un atpūtu. Šogad esam mērķtiecīgi stiprinājuši vairākas tirdzniecības centra “Origo” pozīcijas, attīstot pakalpojumu un mazumtirdzniecības segmentu, atverot jaunus veikalus, renovējot esošās telpas un paplašinot tirdzniecības centra funkcionalitāti,” norāda Evija Majevska, “Linstow Baltic” un tirdzniecības centra “Origo” komercdirektore.
Jaunais zīmols papildina POSTe Food Hall daudzveidīgo ēdināšanas piedāvājumu, akcentējot kvalitāti, vizuālo estētiku un pieejamību. “Kama Kura” koncepts balstīts Japānas ielu ēdiena tradīcijās, tās pielāgojot grab-and-go formātam, kas īpaši piemērots aktīvai ikdienai Rīgas centrā. Apmeklētāji var nobaudīt sātīgas dažādu veidu ramen zupas, kā arī onigiri, kas Latvijas ēdienu kultūrā joprojām ir retums. Īpašu uzmanību izpelnījušies arī pēdējā laikā populārie suši burgeri, ko “Kama Kura” piedāvā kā veselīgu fastfood alternatīvu sešos variantos: ar vistu, garnelēm, cūkgaļu un lasi teriaki garšās.
"Veidojot jaunus food hall konceptus, parasti tiek izvēlēti gan sabiedrībā iecienīti ēdinātāji gan veidoti pavisam jauni koncepti. “Kama Kura” ir jauns tirgus spēlētājs, ko radījuši spēcīgi un pieredzējuši viesmīlības nozares profesionāļi. Šis Japānas virtuves bistro lieliski papildina POSTe ēdinātāju klāstu, priecējot viesus ar jauniem garšu piedzīvojumiem. Tieši šāda veida autentisks Japānas street food koncepta ēdinātājs līdz šim Latvijā vēl nebija, taču tas bija ļoti gaidīts," uzsver POSTe vadītājs Arvis Zēmanis.
POSTe Food Hall t/c “Origo” vēl iecienītāks.
Šogad t/c “Origo” mērķtiecīgi paplašinājis nomnieku klāstu, tādējādi stiprinot savas pozīcijas kā apmeklētākais iepirkšanās centrs Rīgas centrā. Sekojot tirgus tendencēm un apmeklētāju paradumu maiņai, t/c “Origo” turpina attīstīt daudzveidīgu piedāvājumu, apvienojot aktuālus veikalus, pakalpojumus un plašas ēdināšanas iespējas gan ikdienai, gan brīvā laika pavadīšanai. Līdztekus jaunu nomnieku ienākšanai esošie zīmoli aktīvi modernizē telpas, ievieš jaunus konceptus un paplašina sortimentu. Šogad t/c “Origo” atvērti vairāki jauni veikali un koncepti, tostarp jaunas paaudzes “LIDO AS[H]AIS”, ģimenes beķereja “Bazaar”, specializētais gaļas veikals “Forevers”, modes un skaistumkopšanas segmenta jaunpienācēji “LOON” un “Marabika”, kā arī paplašināts “Euronics” veikals.
T/c “Origo” ir ērti pieejams gan ar sabiedrisko transportu, gan personīgo automašīnu, piedāvājot arī modernu velonovietņu un elektroauto uzlādes infrastruktūru. Autostāvvietu pārvaldība ir būtiski modernizēta, sadarbībā ar mobilitātes pakalpojumu sniedzēju “Snabb” nodrošinot digitālus risinājumus, automatizētu piekļuvi un ērtus norēķinus mobilajā lietotnē. Turklāt t/c “Origo” klientiem, informācijas stendā uzrādot pirkuma čeku vismaz 15 € vērtībā, vēl līdz decembra beigām tiek nodrošināta autostāvvieta vienu stundu bez maksas, kas vēl vairāk atvieglo iepirkšanos un pasākumu apmeklējumu t/c “Origo”.
Par t/c “Origo”
2020. gadā rekonstruētais un paplašinātais tirdzniecības centrs “Origo” ir viens no modernākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas “Origo One” biznesa centrs ar augstvērtīgiem A klases birojiem. Tirdzniecības centrā “Origo” pieejams plašs vietējo un starptautisko zīmolu klāsts, tostarp “Springfield”, “Women’secret”, “Reserved”, “Kilomax”, “Lindex”, “Douglas”, “Sportland’’, “Skechers”, “Sinsay”, “Multilukss”, “LMT”, “Euronics”, “Stenders”, kā arī daudzveidīgas ēdināšanas iespējas – “LIDO”, “LIDO AS[H]AIS”, “MySushi”, “Gan Bei”, “Caffeine”, “Bazaar” un mūsdienīgais “POSTe Food Hall”, kas apvieno dažādas pasaules virtuves un rada dzīvīgu satikšanās vietu pilsētas centrā. Tirdzniecības centrā atrodas arī “Rimi Hyper”, “Rimi Mini”, “Veselības centrs 4”, “E. Gulbja Laboratorija’’ un “Rīgas satiksme”.