Ziemas saulgriežu gaismas taku mistērijas Brīvdabas muzejā un Botāniskajā dārzā
Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs un Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs līdz janvāra sākumam lielus un mazus aicina uz krāsainām gaismu pastaigām ...
Brīvdabas muzejs aicina Ziemas saulgriežu Gaismas ceļojumā. FOTO
Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs un Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs decembrī un janvāra sākumā (līdz 4. janvārim, ieskaitot) lielus un mazus aicina uz krāsainām gaismu pastaigām - gaismas taku “Saule. Ziemas saulgrieži” Brīvdabas muzejā un gaismas festivālu “Ziemas nedarbi 3. Ziedu pasakas” Botāniskajā dārzā.
Uz šīm gaismas mistērijām aicina “Gaismas stāstu” radošā komanda un sola krāsainas gaismas, video, lāzerus, mūziku un ziemas stāstus: “Nesēdiet mājās - dodieties pastaigās krāsainās gaismu takās!”
Turpinot 2025. gada rudenī ar Veļu gaismas taku uzsākto ceļojumu senā latvieša dzīves gājumā caur rudens, ziemas un pavasara gadskārtām, “Gaismas stāstu” radošā komanda Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā aicina apmeklēt gaismas triloģijas “Gaismas gadskārtas” otro daļu - “Saule. Ziemas saulgrieži”. Saulgrieži tumšajā ziemā ir īsts svētku laiks - ar dziesmām, dejām, zīlēšanu, laimes liešanu un kārtīgu izēšanos. Un kur nu vēl danča bērni, kas šogad iegriezīs kārtīgu danci Brīvdabas muzejā!
Ziemas Saulgrieži ir brīdis, kad tumsas vara sāk atkāpties un Saule uzsāk savu ceļu pretī pavasarim - pretī pasaulei, pretī jaunai dzīvībai un arī pretī lielajam darbu cēlienam. Saulgrieži tumšajā ziemā ir īsts svētku laiks - ar dziesmām, dejām, zīlēšanu, bluķa vilkšanu, laimes liešanu un kārtīgu izēšanos. Un kur nu vēl danča bērni, čigāni, totari, kaitas, buki, mežvilki, skutelnieki, suselnieki, nūjinieki, kūjinieki, preiļi, Latgalē arī kaļedas, kaladnieki vai talderi, arī ķekatas jeb ķiņķēziņi vai ķēmi un budēļi, bubuļi, buduļi, buki, būzaļie, buzuļi - tik dažādos vārdos latvietis saucis Ziemas Saulgriežu maskas, kas šogad iegriezīs kārtīgu danci Brīvdabas muzejā!
“Turpinot mūsu gaismas triloģijas stāstu, gadumijā no zemzemes dodamies pretī Saulei - pretī pavasarim - pretī Pasaulei. Vairāk gaismas, vairāk prieka, vairāk dziedāšanas un diešanas - Saulgrieži ir brangi jānosvin! Mēs turpināsim ielūkoties senajā latviskās pasaules redzējumā - teiksim tautasdziesmas, minēsim mīklas, lasīsim pasakas un, protams, liesim laimes, zīlēsim un iesim ķekatās, izmantojot visdažādākās tehnoloģijas - gaismas, skaņas, video, projekcijas un dažādus efektus,” stāsta projekta autori.
Ziemas gaismu piedzīvojumā būs iespējams satikt tradicionālās Ziemas Saulgriežu maskas - Lāci, Nāvi, Čigānieti, Kazu, Vilku un Dzērvi.
“SAULE. ZIEMAS SAULGRIEŽI” ir gaismas triloģijas “Gaismas gadskārtas” 2. daļa, to veido trīs gaismas pastaigu takas, kas veltītas rudens, ziemas un pavasara norisēm senā latvieša gada ritējumā - Veļiem, Ziemas Saulgriežiem un Meteņiem.
Ziemas viducī pastaigu takā “SAULE. ZIEMAS SAULGRIEŽI” skanēs dūdu un bungu grupas "AUĻI" un "MM ORĶESTRA” mūzika, gaismas pastaigu takās darbosies tautas deju ansambļa "LĪGO” dalībnieki, varēs nobaudīt gadskārtām atbilstošus īstās latvju saimnieces - Brantu muižas un Etnogrāfiskā muzeja Priedes kroga saimnieces Ilzes Briedes sarūpētus ēdienus - ikviens varēs nogaršot sutinātus kāpostus ar cepešiem, cūkas šņukuru vai desām, mieloties ar zirņiem un pupām, speķa pīrāgiem un raušiem un īpašām piparu kūkām ar riekstiem un šokolādi. Takā būs iespējams sasildīties ar Latvijas zāļu tējām ar dravinieku medu un visdažādākajiem siltajiem dzērieniem.
Gaismas triloģijas “Gaismas gadskārtas” otrā daļa “SAULE. ZIEMAS SAULGRIEŽI” būs skatāma līdz 4. janvārim (izņemot 24. un 31. decembri) katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 22.00 (ieeja līdz plkst. 21.00). Biļetes iegādājamas “Biļešu paradīzes” vietnē, iepriekšpārdošanas biļešu cena līdz 15. decembrim - 14 eiro, bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, pensionāriem un personām ar I vai II grupas invaliditāti - 7 eiro. Pēc 15. decembra biļešu cena - 15 un 8 eiro.
Savukārt skatītāju iemīļotais gaismas festivāls “Ziemas nedarbi” atgriežas LU Botāniskajā dārzā un līdz janvārim aicina lielus un mazus uz krāsainām ziedu pasakām, kuras šoreiz tiks izstāstītas gaistošajās smilšu ainavās. Ziedu pasakas
vēstīs par dārza augiem, ļaus iegrimt nesteidzīgā, krāsainā gaismu un mūzikas pasaulē un mazliet iekrāsot pasauli sev apkārt tumšajā laikā. Gaismas festivāla nozīmīga daļa ir jaunās tehnoloģijas un interaktivitāte - arī šogad uz apmeklējuma laiku katrs apmeklētājs saņems ziedu brīnumnūjiņu, kas darbosies līdzi ziedu pasakām, kuras šoreiz tiks izstāstītas smilšu mākslinieces Gunas Miķelsones gaistošajās smilšu ainavās. Zieduakas vēstīs par LU Botāniskā dārza augiem, ļaus iegrimt nesteidzīgā, krāsainā gaismu un mūzikas pasaulē un mazliet iekrāsot pasauli sev apkārt tumšajā laikā. Gaismas festivālā būs apskatāmas jaunas un jau populāras instalācijas, kurās izmantota gaisma, lāzeri, video, projekcijas un dažādi multimediālie efekti. Trešajam gaismas festivālam dots nosaukums “Ziemas nedarbi 3. Ziedu pasakas”.
Gaismas festivāla “Ziemas nedarbi 3. Ziedu pasakas” nozīmīga daļa ir jaunās tehnoloģijas un interaktivitāte - arī šogad uz apmeklējuma laiku katrs apmeklētājs saņems ziedu brīnumnūjiņu, kas darbosies līdzi ziedu pasakām. Lielos un mazos gaismas festivāla apmeklētājus sagaidīs jautras gaismas un optimistiska mūzika - šogad vairāk kā jebkad gaismas festivāla veidotāji grib apmeklētājiem dāvināt prieku un uzburt krāsainas ziedu pasaules, lai iepriecinātu ikvienu tumšajā laikā. Līdzīgi kā iepriekš, gaismas festivālā “Ziemas nedarbi 3. Ziedu pasakas” vairāki no objektiem būs interaktīvi - tos varēs darbināt ar ziedu brīnumnūjiņām un izmantojot mobilās viedierīces.
Festivāla varoņi šogad būs īves, priedes, egles, baltegles un lapegles, vīteņhortenzija, riekstkoki, rododendri, ceriņi, sniegogas, lācene, tuksneša roze, atraitnītes un citi augi, kas ziemas tumsā atplauks gaismu instalācijās. Kopējais pastaigas garums būs aptuveni kilometrs, pie instalācijām būs iespējams arī apsēsties un gaismas festivāla apmeklējumam iesakām plānot aptuveni stundu.
Veloinfrastruktūras izbūves dēļ pie Botāniskā dārza ieejas Šteinhauera ielā 2 (agrāk Kandavas ielā) šobrīd nav pieejamas automašīnu stāvvietas. Aicinām auto novietot tuvējās ielās vai ērtākai nokļūšanai iesakām izmantot sabiedrisko transportu.
