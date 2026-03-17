Gatavojoties Lielajai Talkai, jau šobrīd aicina atzīmēt piesārņotās vietas kartē

Gatavojoties Lielajai Talkai 25. aprīlī, ikviens dabas draugs jau šobrīd ir aicināts atzīmēt piesārņotās vietas īpašā kartē.
Talku vietu reģistrācija šogad sāksies 27. martā. Līdz tam aicinām iedzīvotājus sanākt kopā un vienoties par tiem darbiem, ko šogad varētu paveikt talkās. Piesārņoto vietu karte dod iespēju gan talciniekiem, gan pašvaldībām apzināt piesārņotās vietas, kuras var talkas laikā sakopt.
Lielo Talku jau kopš 2009. gada atbalsta SIA "Getliņi EKO", kas apsaimnieko Baltijas valstīs lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu "Getliņi".
Arī šogad Viduslatvijas reģiona pašvaldībām būs iespēja nogādāt poligonā Lielās Talkas laikā savāktos atkritumus par samazinātu maksu.
Tāpat dabā ejot, ikviens var ielādēt savos telefonos aplikāciju "VIDES SOS", lai ziņotu par uzietām nelegāli izmestām atkritumu kaudzēm - tas dod iespēju atbildīgajām institūcijām uzzināt par šādu vietu un to sakopt vai atrast nelegālo atkritumu izvedēju.
Lielajā Talkā iedzīvotāji ne tikai aktīvi tīra Latviju. Šogad jau 19. reizi ar saukli "Roku rokā – Latvijai!" talku laikā notiks arī ainavu labiekārtošana, vietējo kopienu un kultūras vietu sakopšana. Iespējams sarīkot arī individuālas digitālās talkas, dzēšot nevajadzīgu informāciju no savām viedierīcēm un tādējādi atslogojot datu serverus, kas patērē milzu enerģijas jaudu.
Lielā Talka kā arvien rosina uz atbildīgu rīcību cilvēka un dabas mijiedarbībā skaista mērķa – tīras, zaļas, veselīgas Latvijas – labā.
Lielo Talku rīko biedrība "Pēdas LV" sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Valsts mežiem, Dziesmu svētku biedrību. Lielo Talku atbalsta Rimi, Mežpils alus, DHL, SIA Getliņi EKO.