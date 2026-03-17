No Kambalas dēla aresta līdz Džilindžera septītajai sievai. "Dāmas ar Drāmu" atklāti par aktuālo sabiedrībā
Šovakar kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" plkst. 21:20 tiksies trīs spilgtas personības – aktrise un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka, juriste Ieva Brante un publiciste, pilsoniskā aktīviste Linda Curika –, lai šķetinātu sabiedrībā pašlaik aktuālus un arī neērtus jautājumus. Atklāti un bez aizspriedumiem – šīm dāmām ir, ko teikt!
Šī vakara raidījumā dāmas pievērsīsies "kursiku" fenomenam un influenceru biznesa ēnas pusēm, vērtējot robežu starp iedvesmojošu manifestāciju un prasmīgi noformētu krāpniecību, daloties arī personīgajā pieredzē, kad nācies uzķerties uz ātras bagātības solījumiem.
Tiks aktualizēts arī jautājums par "jauno normāli" – emocionālo stāvokli, kad tepat kaimiņos notiekošais karš tiek pieredzēts paralēli ikdienas skaistumkopšanas rituāliem un ballītēm. Raidījumā tiks skaidrots, vai gatavošanās X stundai un baiļu pilnas sarunas ir kļuvušas par mūsu neatņemamu sastāvdaļu, vienlaikus mēģinot rast atbildi, vai šāda ikdiena ir kļuvusi ir morāli pieņemama.
Diskusijas fokusā nonāks arī vīriešu agresijas izpausmes un pēdējā laika skaļākie tiesībsargājošo iestāžu ziņojumi, tostarp ziņa par Kaspara Kambalas dēla apcietināšanu saistībā ar narkotiku pārvadāšanu. Neizpaliks arī pārdomas par to, vai laime patiešām mīl klusumu, analizējot aktrises Lindas Kalniņas un režisora Džilindžera publiskotās attiecības. Vai privātās dzīves sargāšana mūsdienu informācijas laikmetā vispār ir iespējama?
Īpaši nopietna diskusija raisīsies ap tēmu "aizliegtā tuvība" un pedagogu robežas attiecībās ar audzēkņiem, velkot paralēles ar šokējošo Zemgales sērijveida pedofila lietu un 15 gadu cietumsoda piespriešanu. Raidījuma noslēgumā tiks apspriesta arī skaistumkonkursu jēga mūsdienās, jo tieši šovakar, 17. martā, VEF kultūras pilī tiks kronēta "Misis Latvija 2026", liekot jautāt – vai šis formāts joprojām ir valsts lepnums vai tomēr bēdīga pagātnes atblāzma?
