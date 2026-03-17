Ropažu novada pašvaldība sniedz atbalstu Ukrainas pilsētām Bojarkai un Ņižinai
Ropažu novada pašvaldība sniedz mērķētu atbalstu Ukrainas sadraudzības pilsētām Bojarkai un Ņižinai, piegādājot 110 kW dīzeļģeneratoru, enerģijas uzglabāšanas sistēmu un ziedojot automašīnu, lai mazinātu Krievijas uzbrukumu radītās elektroapgādes krīzes sekas.
Kā informē Ropažu novada pašvaldībā, reaģējot uz novada sadarbības pilsētu Ukrainā – Bojarkas un Ņižinas – aktuālajām vajadzībām un smago enerģētisko krīzi, ko izraisījis Krievijas pilna apmēra iebrukums Ukrainā, Ropažu novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumus par atbalstu, iegādājoties un nogādājot minētajās pilsētās energoapgādes iekārtas – ģeneratoru un akumulatorus.
Krievijas triecienu pret Ukrainas energosistēmu dēļ, kas sadraudzības pilsētās bieži rada ilgstošus elektrības pārrāvumus, pašvaldība turpina atbalstīt Bojarku, piegādājot 110 kW dīzeļģeneratoru. Ņižinai, lai nodrošinātu vietējās izpildvaras nepārtrauktu darbu, paredzēta enerģijas uzkrāšanas sistēma — akumulatori ar vadības blokiem.
Iekārtas Ukrainā nogādās un saņēmējiem nodos Ropažu novada domes pārstāvji.
Ropažu novada pašvaldību, tāpat kā iepriekšējā vizītē sadraudzības pilsētās 2025. gada decembrī, pārstāv priekšsēdētājas vietnieks attīstības, investīciju piesaistes, infrastruktūras un kapitālsabiedrību jautājumos Aivars Draudiņš. Papildus energoapgādes risinājumiem pašvaldība arī šajā braucienā ziedo automašīnu, kas iepriekš kalpojusi pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Sadarbība ar Bojarkas pilsētu sākās 2023. gadā, bet ar Ņižinas pilsētu — 2026. gada sākumā. Pašvaldība izsaka pateicību Ropažu novada iedzīvotājiem, kuri kopš kara sākuma ir piedalījušies dažādās ziedojumu akcijās, lai atbalstītu sadraudzības pilsētu iedzīvotājus Krievijas agresijas kara Ukrainā apstākļos. Kopš 2023. gada Ropažu novada pašvaldība rīko vasaras nometnes bērniem, kuru vecāki ir frontē vai gājuši bojā karā.