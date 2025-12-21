Labdarības akcijā “Eņģeļi pār Latviju” saziedoti vairāk nekā 730 tūkstoši eiro
Svētdien, 21. decembrī, Rātslaukums kļuva par sirsnības un labestības vietu, kur “Eņģeļi pār Latviju” labdarības koncerts pulcēja ziedotājus gan klātienē, gan pie televīzijas ekrāniem. Vakara gaitā skanēja dziesmas, kas sasildīja sirdis, un vēstnešu stāsti, kas aizkustināja un iedvesmoja darīt labu. Koncerta noslēgumā tika paziņots, ka akcijas ietvaros kopīgiem spēkiem saziedoti 730 841,18 eiro.
Ziemassvētku brīnums ienāks vismaz 363 bērnu ģimenēs visā Latvijā, dāvājot cerību un iespēju veselīgai un laimīgai bērnībai. “TV3 Group Latvija”, Bērnu Slimnīcas Fonds un partneri no sirds pateicas ikvienam ziedotājam un aicina turpināt labdarības stāstu – ziedošana iespējama līdz 31. janvārim.
“Katrs ziedojums šajā akcijā ir kā mazs brīnums, kas ienāk bērnu ģimenēs, piepildot tās ar cerību, siltumu un iespēju saņemt nepieciešamo ārstniecisko atbalstu. Redzēt, cik spēcīgi un vienoti mēs kā sabiedrība spējam būt, aizkustina katru gadu aizvien vairāk. Un tieši šīs sajūtas stiprina pārliecību – šādām akcijām ir jāturpinās, jo kopā mēs spējam paveikt patiešām daudz,” pateicību pauž mediju grupas “TV3 Group Latvija” vadītāja Ginta Salmane.
“Eņģeļi pār Latviju” ir labdarības akcija, ko jau 18. reizi īsteno “TV3 Group Latvija”. Tā turpina piepildīt bērnu ticību brīnumam un sniedz iespēju laimīgākai, iespējām bagātākai bērnībai, nodrošinot medicīnisko atbalstu bērniem visā Latvijā.
" Šis ir brīdis, kad vārdi kļūst par maz. No sirds pateicamies ikvienam, kura sirdī ir vieta bērniem. Paldies katram eņģelim visā Latvijā!” pateicību koncerta noslēguma uzrunā izteica Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.
Koncertu šogad vadīja TV3 personības Kristīne Garklāva un Mārtiņš Spuris – kopā viņi radīja siltu un iedvesmojošu noskaņu gan klātesošajiem Rātslaukumā, gan televīzijas skatītājiem. Par koncerta muzikālo piepildījumu rūpējās iemīļoti Latvijas mākslinieki. Uz skatuves kāpa “Tautumeitas”, "Carnival Youth" un Evija Vēbere, Dons, “Labvēlīgais tips”, Fiņķis, Intars Busulis un "Abonementa orķestris", Paula Saija un Viktors Buntovskis, Might Delete Later, Uldis Marhilevičš un Agnese Budovska, Ance Krauze un Romāns Vendiņš, Ivo Fomins, "X Faktors" finālisti Lotte Eglīte, Dagmāra Laicāne Jurģis Namejs Zvejnieks. Koncertu bagātināja arī Zigfrīds Muktupāvels, JMMS zēnu koris diriģenta Romāna Vanaga vadībā, radot patiesi aizkustinošu un cerības pilnu gaisotni.
Ziedot gribētāji arī šogad visu koncerta laiku apmaiņā pret ziedojumu varēja ļauties sirsnīgām sarunām ar kādu no iemīļotām personībām, kas zvanus pieņēma omulīgajā “Deko” zvanu centra namiņā. Šogad klausulēm otrpus sēdās TV sejas Jana Duļevska un Valters Krauze, aktrise Evija Krūze un visu iemīļotā TUTA (Liene Sebre), dziedātājs Intars Busulis, “X Faktors” zvaigzne Emilija Bērziņa, kā arī sportisti Dairis Bertāns un Mārtiņš Sesks.
Akcijai “Eņģeļi pār Latviju” šogad pievienojās arī “X Faktors”, sniedzot atbalstu no biļešu tirdzniecības un telefonbalsojuma. Koncerta noslēgumā uz skatuves kāpa šova finālisti Dagmāra Laicāne, Lotte Eglīte un Jurģis Namejs Zvejnieks, atklājot, ka labdarībai novirzīti 39 232,96 eiro.
Jau vairākus gadus labdarības akcijai plecu pie pleca stāv “Rimi”, kas visos Latvijas veikalos izvieto ziedojumu kastītes, dod iespēju ziedot arī “Mans Rimi” uzkrātos līdzekļus un aicina palīdzēt, iegādājoties īpašas akcijas preces, no kuru iegādes daļa summas tiek novirzīta labdarībai. Šogad “Rimi” veikalos kopīgiem spēkiem saziedoti vairāk nekā 135 000 eiro. Ziedojumu kastītes veikalos būs pieejamas vēl līdz 31. janvārim, dodot iespēju labestībai turpināties.
Ar 15 000 eiro ziedojumu akciju jau ceturto gadu atbalsta arī “JYSK”. Labdarības stāstā aktīvi iesaistījās arī pircēji – visos “JYSK” veikalos Latvijā izvietotajās ziedojumu kastītēs ziedojumus iespējams veikt vēl līdz 31. janvārim.
Savukārt “Bite Latvija” šogad turpināja atbalstīt akciju kā IKT partneris, nodrošinot iespēju ziedot pa tālruni bez komisijas maksas, ļaujot katram zvanītājam pilnā apmērā novirzīt savu ziedojumu bērnu veselības atbalstam.
Šogad labdarības akcijai “Eņģeļi pār Latviju” pirmo reizi pievienojusies “Signet Banka”, atbalstot akciju ar 10 000 eiro ziedojumu, kā arī sniedzot būtisku ieguldījumu kampaņas vēstījuma izplatīšanā un sabiedrības informēšanā par bērnu veselības atbalsta nozīmi. Banka kopā ar partneriem aicina līdz 31. janvārim ziedot, ziedojumu kastītēs Latvijas Nacionālajā teātrī, Latvijas Nacionālajā operā un baletā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Kongresa namā – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra biļešu kasēs, kā arī OC Vision veikalu tīklā vīsā Latvijā.