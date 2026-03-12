Patversmē "Dzīvnieku draugs" prezentē Ērikas Šmeļkovas grāmatu "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus"; 12.03.2026.
Marija Kristīne Čilvere (Marie Christine Chilver) (1920-2007) bija latviešu izcelsmes Lielbritānijas slepenā aģente Otrajā pasaules karā. Mūža otrajā pusē viņa ...
Žurnālistes Ērikas Šmeļkovas grāmatu par latviešu izcelsmes spiedzi Mariju Čilveri prezentē patversmē "Dzīvnieku draugs", ko pirms 25 gadiem dibināja ar šīs leģendas atbalstu. FOTO
Ceturtdien patversmē "Dzīvnieku draugs" notika žurnālistes Ērikas Šmeļkovas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācija. Grāmatas autore Šmeļkova informējusi, ka darbs nav biogrāfija, bet gan viņas veidota versija par Marijas Kristīnes Čilveres personību.
Šmeļkova vēlējusies izcelt Čilveres vēstījumu, ka dzīvnieki ir labākie skolotāji, kā arī izrādīt cieņu patversmju darbiniekiem un aicināt ikvienu atbalstīt dzīvniekus.
Marija Kristīne Čilvere (Marie Christine Chilver , 1920-2007) bija latviešu izcelsmes Lielbritānijas slepenā aģente Otrajā pasaules karā. Mūža otrajā pusē viņa pievērsās dzīvnieku aizsardzībai Latvijā, 1996. gadā dibināja "Dzīvnieku drauga fondu", bet 2001. gadā ar Čilveres atbalstu izveidoja dzīvnieku patversmi "Dzīvnieku Draugs", kas nu svin 25. gadskārtu. Kā grāmatas prezentācijas vieta izvēlēta patversme "Dzīvnieku draugs", jo Čilvere tur ieguldījusi daļu no atgūto īpašumu līdzekļiem.
"Wikipedia" pieejamā informācija liecina, ka viņa dzimusi Londonā, angļa ("The Times" korespondenta) un latvietes ģimenē, bet uzauga Rīgā, Latvijā, kopā ar māti. 1940. gadā pārcēlās uz Parīzi, bet pēc nacistiskās Vācijas iebrukuma nokļuva filtrācijas nometnē, taču 1941. gadā spēja aizbēgt uz Lielbritāniju, palīdzot tur atgriezties ievainotam britu lidotājam. Marijas māte un māsa no padomju okupācijas aizbēga uz Zviedriju, taču okupanti konfiscēja visu viņu mantu.
1942. gadā Čilvere sāka strādāt britu Īpašo operāciju pārvaldē (SOE), novērtējot un pārbaudot stažieru (slepeno aģentu) izpratni par drošību, kamēr viņi atradās 96 stundu apmācības misijās Lielbritānijā. Viņas segvārds bija "Fifi", un viņa lietoja viltus identitāti ar vārdu Kristīna Kolāra. Klīda baumas, ka SOE nodarbināja aģentus, kuri mēģināja savaldzināt vīriešus, lai pārliecinātu viņus atklāt savus noslēpumus; Čilveres ziņojumi liecina, ka dažiem aģentiem praktikantiem vajadzēja tikai glaimus un uzmanību, lai viņi atklātu visu, ko viņi zina, kas apliecināja viņu neatbilstību slepena aģenta misijai nacistu okupētajā Eiropā. Viņas ziņojumu rezultātā aģenti tika atlaisti no SOE. Viņas kara laika dokumentus atslepenoja un Nacionālais arhīvs izdeva 2014. gadā.