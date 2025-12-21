Opozīcija ar iecerēm ierobežot dzimuma maiņu nepilngadīgajiem "risina" problēmu, kas Latvijā nemaz neeksistē, pauž organizācija
Opozīcijas partija ar iecerētajām likuma izmaiņām nepilngadīgo dzimuma maiņas ierobežošanai ir ķērusies risināt problēmu, kas Latvijas veselības aprūpes sistēmā neeksistē, norāda biedrība "Papardes zieds", kas aicina nevirzīt tālākai izskatīšanai Saeimā opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem rosināts noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
Kā atzīmēts vēstulē, organizācija sagatavojusi savu pozīciju, jo Juridiskā komisija aicināja "Papardes ziedu" sniegt viedokli par šo likumprojektu. "Papardes zieds", lai sniegtu informētāku viedokli par likumprojektu, konsultējies ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pārstāvjiem, jo ar pašas organizācijas pamatdarbības jomu jautājums tiešā veidā nav saistīts.
"Papardes zieds" secinājis, ka pastāv starptautiski atzītas vadlīnijas, kas saskan ar Latvijas klīnisko praksi. Eiropas un pasaules profesionālās organizācijas rekomendē īpašu piesardzību nepilngadīgo ārstēšanā, prioritāti dodot psihosociālām intervencēm, multiprofesionālai izvērtēšanai un attīstības aspektu ievērošanai.
Kā norāda biedrībā, Latvijā esošā klīniskā prakse esot ļoti konservatīva un psihosociāli orientēta. Nepilngadīgajiem pacientiem ar dzimumidentitātes traucējumiem, tai skaitā transseksuālismu, tiekot nodrošināta psihiatriskā palīdzība un multiprofesionāla rehabilitācija, uzsverot psihosociālo intervenci, distresa mazināšanu, funkcionēšanas uzlabošanu un pavadošo psihisko traucējumu ārstēšanu.
Bioloģiskas intervences, piemēram, pubertātes bloķēšana vai kross-hormonālā terapija, tiekot apsvērtas tikai izņēmuma gadījumos pēc detalizētas un atkārotas multiprofesionālu konsīliju izvērtēšanas, kad psihosociālās metodes nav nodrošinājušas pietiekamu uzlabojumu un pastāv augsti ar dzimuma disforiju saistītie riski. Dati liecina, ka šāda iejaukšanās ir ārkārtīgi reta, un Latvijā pēdējo desmit gadu laikā tā veikta tikai atsevišķos gadījumos, atzīmē biedrībā.
"Papardes zieds" norāda, ka šādu normu ieviešana varot negatīvi ietekmēt pacientu aprūpi. Biedrībā pauž, ka likumprojektā plaši definētie grozījumi - "jebkāda veida ārstniecība, kas vērsta uz dzimuma maiņu" - varot radīt neskaidrību un tiesisko piesardzību ārstniecības personu vidū, kavējot diagnostiku, ārstēšanu un piekļuvi psihosociālajam atbalstam. Tā rezultātā pastāv risks, ka psihoemocionālas grūtības nepilngadīgajiem netiks savlaicīgi identificētas un ārstētas, palielinot paškaitējuma un suicidālas uzvedības riskus, atzīmē biedrībā.
Biedrības ieskatā, krimināltiesisku sankciju piemērošana ir nevajadzīga un nesaskan ar reālo situāciju Latvijā. Latvijas klīniskie dati liecina, ka dzimuma apstiprinošas medicīniskās intervences nepilngadīgajiem nav plaši izplatītas, bet tiek izmantotas tikai ārkārtējos gadījumos, uzsver biedrībā.
"Nav reālu gadījumu, kad tiktu veikta neatgriezeniska ķirurģiska iejaukšanās nepilngadīgajiem. Tā netiek nedz piedāvāta, nedz rekomendēta. Attiecīgi - likumprojekta piedāvātās normas neatbilst reālajai klīniskajai situācijai un nav balstītas datos. Tās risina problēmu, kas Latvijas veselības aprūpes sistēmā neeksistē," atzīmē "Papardes zieds".
Kā vēstīts, parlamentārieši septembra vidū nodeva vērtēšanai Juridiskajā komisijā opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem rosināts noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
LPV rosinātais likumprojekts ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei - Zaļo un zemnieku savienībai. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu.
LPV deputāti rosina papildināt Krimināllikumu ar jaunu pantu, lai noteiktu, ka par nepilngadīgas personas medicīniska dzimuma maiņas veikšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Par pubertātes bloķēšanu un kroshormonālās terapijas izmantošanu pret nepilngadīgu personu ar mērķi veikt dzimuma maiņu LPV deputāti rosina sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību vai ar sabiedrisko darbu. Par nepilngadīgā "apzinātu novadīšanu līdz dzimuma maiņai, pubertātes bloķēšanai vai krāshormonālās terapijas manipulācijām" rosināts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību vai ar sabiedrisko darbu.