Jauno gadu Rīgā sagaidīs ar vērienu! Nosauktas galvenās ballīšu vietas
Rīgā 2026. gadu varēs sagaidīt Vecrīgā sešos dažādos laukumos ar dīdžeju uzstāšanos un videoprojekcijām.
Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi notiks no 31. decembra plkst. 21.00 līdz 1. janvāra plkst. 02.00. Svinētāji tiks gaidīti Rātslaukumā, Līvu laukumā, Pils laukumā, laukumā pie Pulvertorņa, 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā starp Poļu un Bīskapa gāti, kā arī Kaļķu ielas posmā starp Vaļņu ielu un Aspazijas bulvāri, informē Rīgas pašvaldība.
Katrā no norises vietām plānota vienota audiovizuāla performance, kurā dīdžeju muzikālais sniegums tiks sinhronizēts ar vizuālajām projekcijām uz ēku fasādēm. Izņēmums būs 11. novembra krastmalas paralēlā iela, kur vizuālā māksla tiks demonstrēta uz LED ekrāniem.
Rātslaukumā "DJ All-Viss" atskaņos elektronisko mūziku ar afro, latino un disko noskaņām, ko papildinās "VJ DIGIDIVA" projekcijas uz Melngalvju nama. Līvu laukumā "DJ Aspirins" piedāvās hip-hop un elektroniskās deju mūzikas ritmus ar "VJ Slavpapii" vizualizācijām.
Pils laukumā par svētku noskaņu ar zelta hitiem rūpēsies MC Valters Krauze un "VJ Mersedes Marigoit". Pie Pulvertorņa uzstāsies "DJ Linda Samsonova" un "VJ Arsenijs Rozenbahs". Savukārt Kaļķu ielas posmā "DJ Gustavito" spēlēs "open format" setu, ko vizuāli papildinās "VJ Wickiss".
Īpašu programmu 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā piedāvās Ozols ar dīdžejsetu, apvienojot dažādas muzikālās noskaņas, kamēr par vizuālo noformējumu gādās "VJ Bear From Void".
Svētku programma paredzēta arī Doma laukumā, kur darbosies Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš. Tur no plkst. 18.00 līdz 21.00 muzicēs "DJ Volfs", no plkst. 21.00 līdz 23.00 uzstāsies grupa "Focus 5", bet Jauno gadu sagaidīt palīdzēs "DJ Toms Grēviņš", kurš spēlēs līdz plkst. 02.00.
Pasākumu norises vietās darbosies moderatori, kā arī būs iespēja iegādāties karstos dzērienus un uzkodas.