No spoguļiem līdz bamperiem - zagļi kļūst nekaunīgāki. Atklāj, kādu auto marku īpašniekiem jābūt īpaši modriem
Lai gan auto detaļu zādzību skaits saglabājas aktuāls, zagļu vispieprasītākās detaļas joprojām ir sānu spoguļi un to stikliņi, liecina apdrošinātāja apkopotā informācija.
Valsts policijas statistika par šī gada 11 mēnešiem rāda, ka visvairāk detaļu zādzību reģistrēts no "BMW", "Audi", "Volvo", "Škoda", "Volkswagen" un "Mercedes-Benz" spēkratiem. Šogad reģistrēto spoguļu un stikliņu zādzību skaits "BMW" automašīnām sasniedzis 240 gadījumus, "Audi" – 112, "Škoda" – 92, bet "Volvo" – 77 gadījumus.
Lielākā daļa zādzību notiek nakts stundās, automobiļiem stāvot pie dzīvesvietas vai neapgaismotās stāvvietās Rīgā. Lai gan bieži tiek noņemtas viegli realizējamas ārējās detaļas, atsevišķos gadījumos zagļi izsituši logu, lai salonā meklētu elektroniskās iekārtas.
Apdrošinātāja “Ergo” dati šogad saņēmis nedaudz virs 20 Kasko atlīdzību pieteikumu par automašīnu detaļu zādzībām. Sānu spoguļu un to stikliņu zādzības veido 65% no visiem saņemtajiem atlīdzību pieteikumiem. Biežāk tie tiek zagti "Audi" markas automobiļiem, un īpaši izcelts "Audi e-tron" modelis, kas liecina, ka garnadžiem kļūst pievilcīgākas jaunākās paaudzes elektroauto detaļas.
Lielākā izmaksātā atlīdzībām šoruden sasniegusi 3336 eiro, un tā saistīta ar "BMW" auto paneļa elektroniskā spidometra zādzību. Tāpat fiksēti gadījumi, kur zaudējumi pārsniedz 2600 eiro pēc bampera un priekšējo lukturu demontāžas. Zagļu interešu lokā ir arī dekoratīvie režģi, parkošanās sensori, arku aizsargi, priekšējās restes un lukturi.
Lai mazinātu zādzību risku, eksperti iesaka izmantot drošas un labi izgaismotas stāvvietas, kā arī marķēt automašīnas detaļas, jo marķējumus ir grūti noņemt, padarot detaļas grūtāk realizējamas.