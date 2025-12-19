EM: lēmums par ūdens skaitītāju verifikācijas atcelšanu pieņemts patērētāju interesēs
Lēmums par dzīvokļos uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju kontroles jeb verificēšanas izbeigšanu ir pieņemts patērētāju interesēs, lai novērstu izmaksas par nekvalitatīvu ūdens skaitītāju pārbaudi, pavēstīja Ekonomikas ministrijā (EM), komentējot Satversmes tiesā (ST) iesniegto sūdzību par šīs normas neatbilstību pamatlikumam.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2024. gada veiktajos tirgus uzraudzības pasākumos konstatēts, ka 70% gadījumu neatbilstošie skaitītāji pēc verifikācijas bija nonākuši atpakaļ dzīvokļos, norāda EM.
PTAC esot secinājis, ka dzīvokļu ūdens skaitītāju verifikācija bija formāla un to apmaksāja patērētāji, proti, iedzīvotāji maksāja par verifikācijas pakalpojumu, paļaujoties, ka šīs pārbaudes tiek veiktas godprātīgi. Realitātē iedzīvotāji esot maksājuši par darbu, ko attiecīgās institūcijas nemaz nedarīja vai darīja nepienācīgā kārtībā. Ūdens patēriņa skaitītāju verificētāju darbībā tika konstatēti būtiski pārkāpumi, kas aizskāra visu patērētāju intereses, uzsver EM.
Tāpat ministrijā min, ka šajā lietā būtiska uzmanība ir jāpievērš ne tikai atsevišķa komersanta tiesiskajām interesēm, bet arī patērētāju jeb šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku interesēm, kuri ir mazāk aizsargātā puse konkrētajās tiesiskajās attiecībās.
No 2020. līdz 2023. gadam tika verificēti 975 809 ūdens patēriņa skaitītāji, kas iedzīvotājiem izmaksāja 19,5 miljonus eiro jeb aptuveni piecus miljonus eiro gadā, informē EM.
Lai atteiktos no skaitītāju verificēšanas, 2025. gada sākumā tika izstrādāti, saskaņoti un Ministru kabinetā (MK) pieņemti četri normatīvie akti, kuru izstrādes procesā EM esot informējusi komersantus par gaidāmajām pārmaiņām. EM savā 2025. gada 10. aprīļa paziņojumā, brīdinājusi komersantus, ka, atceļot prasību par skaitītāju atkārtotu verificēšanu, samazināsies pieprasījums pēc šāda pakalpojuma.
EM atzīmē, ka rezultātā komersantiem, kuri sniedz šāda veida pakalpojumus, savlaicīgi jādomā par savas komercdarbības pārorientāciju un diversifikāciju. Vienlaikus EM norāda, ka ar šo lēmumu komersantiem netika aizliegts sniegt šo pakalpojumu - to var brīvi piedāvāt tirgū, uzņēmējiem konkurējot savā starpā un nodrošinot pakalpojuma kvalitāti.
Jau ziņots, ka Satversmes tiesā (ST) 17. decembrī pēc SIA "OB serviss" iesnieguma ierosināta lieta par valdības 3. jūnijā apstiprināto MK noteikumu par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu normas atbilst Satversmei. Šie MK noteikumi paredz dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju verificēšanas izbeigšanu.
Paļaujoties uz daudzus gadus pastāvējušo tiesisko regulējumu, uzņēmums ir veicis finanšu ieguldījumus savā komercdarbībā. "OB serviss" ieskatā apstrīdētās normas aizskar uzņēmumam Satversmē ietvertās tiesības uz īpašumu, kā arī pārkāpj tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, jo valdība neesot paredzējusi saudzējošu pāreju uz jauno tiesisko regulējumu, piemēram, nosakot pārejas periodu vai paredzot kompensāciju.
Turklāt MK neesot pienācīgi izvērtējis apstrīdēto normu nepieciešamību un pamatojis sabiedrības ieguvumu, kā arī neesot uzklausījis nozares viedokli, uzskata uzņēmuma pārstāvji.
"OB serviss" komercdarbība saistīta ar ūdens skaitītāju nomaiņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī tā ir akreditēta kā inspicēšanas institūcija ūdens skaitītāju atkārtotai verificēšanai.
Tiesa uzaicinājusi valdību līdz 2026. gada februārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2026. gada maijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.