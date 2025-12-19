Apstiprināts jauns Stradiņa slimnīcas padomes sastāvs
Šodien Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) ārkārtas dalībnieku sapulcē apstiprināta PSKUS padome trīs cilvēku sastāvā, Veselības ministrija (VM).
Padomes locekļa amatā ar kompetenci veselības aprūpes jomā iecelts profesors Valdis Pīrāgs, finanšu jomā - Reinis Bērziņš, savukārt attīstības jautājumos - Krišjānis Znotiņš.
Iepriekš PSKUS padomes pagaidu locekļi bija ķirurgs Pēteris Stradiņš un bijusī Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga. Padomes sastāvā darbojies arī bijušais Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Normunds Staņēvičs, kurš šī gada 23. maijā atstāja arī slimnīcas padomes priekšsēdētāja amatu.
Pīrāgs ir ārsts, zinātnieks un "akadēmiskais līderis ar plašu starptautisku pieredzi", skaidro ministrijā. Viņš izglītību ieguvis Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē un Rūras Universitātē Bohumā Vācijā, kur aizstāvējis medicīnas doktora grādu. Viņa profesionālā un zinātniskā darbība saistīta ar endokrinoloģiju, diabētu, personalizēto medicīnu un sabiedrības veselību, kā arī vadošu amatu pildīšanu Latvijas Universitātē un PSKUS.
Savukārt Bērziņš ir diplomēts finansists, specializējies banku darbībā un starptautiskajās finansēs. Bērziņam ir arī Šveices Biznesa skolas MBA grāds, zināšanas viņš papildinājis Stenforda Universitātē, kā arī ieguvis sertifikātu starptautiskajos grāmatvedības standartos. Bērziņš ir arī "Attīstības finanšu institūcijas "Altum" valdes priekšsēdētājs kopš 2015. gada. Līdz šim Bērziņš bija arī Rīgas Stradiņa universitātes padomes priekšsēdētājs un pienākumus pārtrauks pildīt šā gada beigās.
Znotiņš ir ar vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredzi augstākā līmeņa vadības amatos finanšu tehnoloģiju un banku jomā Latvijā un starptautiskā vidē. Viņš ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā Šveicē, kā arī bakalaura grādu finansēs Banku augstskolā. Pašlaik Znotiņš ir AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" padomes loceklis.
Uz brīvajiem PSKUS padomes locekļu amatiem tika saņemti kopumā 20 kandidātu pieteikumi, vairākiem pretendentiem piesakoties vairākās kompetenču jomās.
Kandidātu atlase noritēja trīs kārtās.
Otrajā kārtā izvirzītajiem pretendentiem bija jāiesniedz stratēģiskais redzējums par PSKUS attīstību un galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, savukārt trešajā kārtā tika veikta padziļināta vadības kompetenču novērtēšana. Apkopojot visu trīs kārtu rezultātus, nominācijas komisija valsts kapitāla daļu turētājam virzīja trīs kandidātus - pa vienam katram amatam, kuru izglītība, profesionālā pieredze un kompetences vislabāk atbilda izvirzītajām prasībām.
Lai nodrošinātu kandidātu atlases procesu uz PSKUS padomes locekļu amatiem, tika izveidota nominācijas komisija ar pārstāvjiem no Valsts kancelejas, VM, biedrības "Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts" un Latvijas Ārstu biedrības.
Pretendentu padziļinātās vadības kompetenču novērtēšanai tikai piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Eiropersonāls", norāda VM.