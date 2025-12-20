Ventspilī ar cirvi uzbrūk policistiem, Mārupē nobīstas no krituša koka, leišu motociklists trako Papē: kriminālā province
Mārupes novadā, ceļā uz Skulti, agrā rīta stundā Maksims “iebrauca” pāri ceļam nokritušajā kokā un pamatīgi apskādēja savu auto. Notikušajā viņš vaino pašvaldības policiju, kura, piebraucot pie nogāztā koka, neesot tur palikusi, lai autovadītājus brīdinātu par draudošajām briesmām, bet gan “aizlaidusies lapās”.
Savukārt ne mazāku izbīli kā Maksima par savu veselību un dzīvību nācās piedzīvot diviem Ventspils pašvaldības policistiem, kuriem gaišā dienas laikā ar cirvi un nazi uzbruka kāds pārāk skaļas mūzikas cienītājs. Savukārt Diernvidkurzemes pašvaldības policistiem beidzot izdevies pie atbildības saukt vienu no regulāri Papes dabas parkā trakojošiem motobraucējiem. Parasti viņiem izdodas aizbēgt uz Lietuvu un izvairīties no Latvijas likumsargu soda, bet šoreiz vienam leišu bāleniņam tas neizdevās.
Bet Daugavpilī no likumsargu tvēriena šajā nedēļā nav izdevies izsprukt ne dzērājšoferim, ne brutālam kauslim, ne Ziemassvētku instalāciju spārdītājam. Par to liecina pašvaldības policijas videoatskaites. Savukārt Jēkabpils Namu pārvalde nikna uz pilsētniekiem, kuri neciena sētnieku darbu.
Pašvaldības policija “aizlaižas” no nokrituša koka
Mārupietis Maksims “Facebook” publicējis “Atklātu pateicības vēstuli” Mārupes novada pašvaldības policijai, izsakot “patiesi dziļo un pilnībā pelnīto pateicību” ekipāžai, kura pagājušās nedēļas piektdienā agrā rītā pildīja dienesta pienākumus uz ceļa posma A5 (Salaspils-Babīte) – Skulte:
“Plkst. 6:15 no rīta, tumšajā diennakts laikā, uz tumša meža ceļa jūsu ekipāža demonstrēja priekšzīmīgu operativitāti un drosmīgu lēmumu pieņemšanu. Konstatējot pāri brauktuvei nokritušu koku, kas pilnībā bloķēja satiksmi un radīja acīmredzamus draudus ceļu satiksmes dalībniekiem, jūs neļāvāties panikai, neuzskatījāt par nepieciešamu ieslēgt bākugunis, nepalikāt notikuma vietā, lai brīdinātu citus autovadītājus, un, protams, negaidījāt ugunsdzēsējus šķēršļa novākšanai.
Jūs vienkārši apgriezāties un aizbraucāt pretējā virzienā. Burtiski minūti pēc jūsu pārliecinošās un izlēmīgās atkāpšanās man, pārvietojoties ar savu automobili, radās gods personīgi izjust šāda profesionāla darba sekas. Tikai pēdējā brīdī lukturu gaismā pamanot koka stumbru, kas gulēja pāri ceļam, es praktiski nepaspēju kaut nedaudz samazināt ātrumu un instinktīvi sabruku pasažiera sēdekļa virzienā, cerībā, ka mana automobiļa jumtu nenorautu tas pats koks.
Atsevišķs paldies par spilgto izklaides elementu. Autobusa pasažieri, kuri stāvēja pretējā braukšanas joslā, kļuva par patiesi aizraujoša priekšnesuma lieciniekiem - pēkšņa automobiļa parādīšanās, ārkārtas manevrs un sekas, kas, esmu pārliecināts, paliks viņu atmiņā uz ilgu laiku. Bezmaksas rīta šovs mūsdienās ir reta dāsnuma izpausme!
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu oficiāli izteikt milzīgu pateicību policijas ekipāžai, kura dežurēja tajā liktenīgajā rītā uz ceļa no A5 līdz Skultei: * par bojāto automobili, * par neaizmirstamām asajām izjūtām, * par uzskatāmu demonstrāciju tam, kā nevajadzētu nodrošināt satiksmes drošību.
Ceru, ka nākotnē šāda “neiejaukšanās taktika” tiks izmantota retāk, bet bākuguņu ieslēgšana un elementāras satiksmes drošības nodrošināšana tomēr kļūs par neatņemamu dienesta pienākumu sastāvdaļu.”
Interneta komentāros šis ieraksts izpelnījies desmitu desmitiem vietējo iedzīvotāju atsauksmes. Lūk, dažas:
* “Es gan visam rakstītajam piebildīšu - šis nav pirmais gadījums ar krītošiem kokiem ceļa posmā no apļa līdz Skultei. Varbūt tiem, kuriem pieder mežs šajā posmā beidzot būtu jāveic koku/eža apsekošana un bīstamie koki jānozāģē.”
* “Ja tiks nozāģēti koki, tad, zinot LV sabiedrību, daudzi brēks, čīkstēs un raudās kāpēc tie ir nozāģēti?!”
* “Ņemot vēra ar kādu regularitāti tie krīt, ticiet man neviens neko neiebildīs.”
* “Mans viedoklis ir, ka lieli koki nedrīkstētu atrasties ceļu un māju tuvumā. Kokiem ir jāaug mežā.”
Savukārt pati Mārupes novada pašvaldība šajos pat interneta komentāros noliedz, ka tās kārtības uzturētāji būtu rīkojušies bezatbildīgi – viņi vispār nav rīkojošies, jo minētajā vietā un laikā vispār tur nav bijuši: “Pārbaudot transportlīdzekļu kontroles sistēmas datus, esam noskaidrojuši, ka Mārupes novada pašvaldības policijas operatīvais transportlīdzeklis notikuma vietā nav atradies, kā arī informācija par nogāzušos koku pašvaldības policijā nav saņemta.”
Pats “pateicības vēstules” autors Maksims gan norāda, ka tā nevarētu būt tiesa un uzsver, ka šāda vietvaras nostāja varētu būt saistīta ar to, ka negadījuma laika fiksēšanā varētu būt “laika nobīde” – viņa vadītais “Volkswagen Touran” kokā ieskrējis ātrāk, bet Valsts policijas protokolā negadījums fiksēts jau vēlāk.”
Ar cirvi un nazi uzbrūk Ventspils policistiem
Tikai divas nedēļas pēc notikušā policisti atklājuši dramatiskus notikumus par šokējošo uzbrukumu likumsargiem Ventspilī, kur kāds vīrietis ar nazi un cirvi meties virsū pašvaldības policistiem Valsts policija pavēstījusi, ka uzsākusi kriminālprocesu pret uzbrucēju.
“6. decembrī Valsts policijā saņemta informācija no Ventspils pašvaldības policijas par izsaukumu saistībā ar trokšņošanu. Ierodoties adresē, pašvaldības policijas amatpersonas sastapa vīrieti, kurš likumsargiem klupis virsū ar nazi un cirvi. Vīrietis nepakļāvās pašvaldības policijas darbinieku prasībām, tāpēc tika pieņemts lēmums pielietot gāzes baloniņu un roku dzelžus. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess par uzbrukumu varas pārstāvim un vīrietis atzīts par aizdomās turēto.
Ventspils pašvaldības policijas amatpersonas ap pulksten 11:10 saņēma izsaukumu uz kādu daudzdzīvokļa namu Ventspilī, kur tiek atskaņota skaļa mūzika. Ventspils pašvaldības policijas inspektori ieradās adresē, noskaidrojot, kurā dzīvoklī šī mūzika tiek atskaņota un devās pie dzīvokļa iemītnieka. Abi Ventspils pašvaldības policijas inspektori paskaidroja noteikumus, kuri jāievēro, dzīvojot daudzdzīvokļu mājā un lūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu dzīvokļa iemītniekam.
Vīrietis iegāja dzīvoklī pēc dokumentiem, bet atgriezās ar nazi un cirvi rokās, kuri bija pavērsti pret abiem inspektoriem. Pašvaldības policijas amatpersonas, to ieraugot, atkāpās dažus soļus atpakaļ, bet vīrietis izteica draudus, pēc kā ar rokās paņemto nazi un cirvi izdarīja mērķtiecīgu vicināšanos pašvaldības policista virzienā, netrāpot viņam. Policisti, ievērojot piesardzības pasākumus, lai paši neciestu un, pārvarot vīrieša pretošanos, veica vīrieša aizturēšanu.
Notikuma vietā ieradās Valsts policijas amatpersonas, palīdzot ar personas savaldīšanu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot aizturētajam drošības līdzekli – apcietinājumu, taču tiesa šo lūgumu noraidīja, tāpēc policija piemēroja drošības līdzekli – policijas uzraudzību. Valsts policijas amatpersonas turpina izmeklēšanu kriminālprocesā par uzbrukumu varas pārstāvim. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību,” informē Valsts policija.
Notver trakojošo lietuviešu motobraucēju bez tiesībām
Dienvidkurzemes novada pašvaldība regulāri sūkstas par kāpu izbraukātājiem Baltijas jūras liedagā Lietuvas robežā. Tur ar saviem “dzelzs rumakiem” ierodas lietuvieši, kuri pamatīgi paposta vidi un pēc saviem “varoņdarbiem” ātri vien aizmūk uz kaimiņvalsti. Tādejādi mūsu likumsargiem parasti neizdodas noķert un sodīt Latvijas dabas postītājus. Bet nu beidzot ir paveicies un pieķerts kāpu postītājs no Lietuvas. Dienvidkurzemes novada pašvaldība vēsta:
“Pašvaldības policija reida laikā Jūrmalciema teritorijā aizturējusi motobraucēju no Lietuvas, kurš ar motociklu pārvietojās pa Baltijas jūras krasta pludmales daļu. Dienvidkurzemes pašvaldības policijas sadarbībā ar Valsts policiju brīvdienās veica reidu Papes dabas parka teritorijā un Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Policija uzraudzīja transportlīdzekļu pārvietošanos īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un piekrastes zonā. Reidos izmantota dažāda tehnika – dienesta automašīnas, kvadricikli, droni un videonovērošanas kameras.
Par konstatēto pārkāpumu Jūrmalciema teritorijā pret personu uzsākts administratīvā pārkāpuma process saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta 3. daļas 6. punktu, kas nosaka, ka krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties, apstāties un stāvēt ārpus autoceļiem, kā arī pārvietoties pa nobrauktuvēm pludmalē, izņemot gadījumus, kad pārvietošanās ir saistīta ar teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzību, vai cilvēku glābšanu un meklēšanu, vai ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, robežuzraudzību vai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu, kā arī gadījumus, kad ir saņemta pašvaldības rakstveida atļauja rūpnieciskās zvejas vajadzībām vai ir saņemta jūras piekrastes joslas valdītāja rakstveida atļauja publisko pasākumu nodrošināšanai, ūdens sporta un kuģošanas līdzekļu pievešanai un tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā paredzētajās vietās un vides monitoringa un zinātnisko pētījumu veikšanai. Papildus iepriekš minētajiem izņēmuma gadījumiem atļauts pārvietoties pa dabiskām brauktuvēm (ne vairāk kā četrus metrus plata neizbūvēta brauktuve meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām) tikai tādēļ, lai piekļūtu dzīvojamām ēkām vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētām tūrisma un atpūtas vietām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas.
Savukārt Valsts policijā pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem – vadītāja apliecības vai personu apliecinoša dokumenta.”
Daugavpilī notver pārdzērušos šoferīti, brutālu kausli un Ziemassvētku dauzītāju
Bet Daugavpils pašvaldības policisti šīs nedēļas darbdienās palepojušies ar vairāku labo darbu videoatskaitēm sociālajos tīklos – aizturēts dzērājšoferis, notverts kauslis un aizrādīts par Ziemassvētku dekoru bojāšanu.
Nepārliecinošais “Audi” Daugavpils ielās
11.decembra vakarā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļā tika saņemta informācija no personas par kādu konkrētu “Audi” markas automašīnu, kuras vadītājs iespējams atrodas stiprā reibuma stāvoklī. Pēc personas sniegtās informācijas transportlīdzekļa vadītājs pārvietojas ļoti savādi, rada bīstamas situācijas, brauc pa pretējo joslu. Informācija tika nodota visām pilsētā patrulējošajām ekipāžām, kā arī iesaistīti kolēģi no videonovērošanas posteņa.
Aprakstam atbilstošs transportlīdzeklis tika pamanīts, uzsākta sekošana tam – izmantojot bākugunis un speciālos skaņas signālus, kā arī ar skaļruņa palīdzību tika pieprasīts autovadītājam apturēt transportlīdzekli. Sākotnēji transportlīdzekļa vadītājs nereaģēja uz policistu rīkojumiem, tomēr pēc neilga brīža apturēja transportlīdzekli.
Skaidrojot situāciju tika konstatēts, ka vadītājs, 1967. gadā dzimis vīrietis, ir sēdies pie stūres stiprā reibumā. Persona nodota Valsts policijas amatpersonām turpmāko procesuālo darbību īstenošanai.
Dzenas pakaļ kauslim
Savukārt pāris dienas vēlāk Daugavpils kārtības uzturētāji vēsta: “13.decembrī Daugavpils pilsētas pašvaldības policija saņēma informāciju par konfliktu starp daudziem jauniešiem un vīrieti, kura rezultātā vīrietis stipri cietis. Informācija nekavējoties tika nodota gan Valsts policijai, gan pašvaldības policijas ekipāžām.
Pateicoties iedzīvotājiem, policijas rīcībā bija konfliktā iesaistīto personu attēli, apraksti un pēc dažām stundām Pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieki pamanīja jaunieti, kurš atbilda aprakstam kā kautiņā iesaistītā persona. Informācija tika nodota tuvākajai pašvaldības policijas ekipāžai, kuras darbiniekiem, pēc neilgas pakaļdzīšanās, izdevās notvert aizdomās turamo personu. Jaunietis tika nodots Valsts policijas amatpersonām turpmāko nepieciešamo procesuālo darbību īstenošanai.
Dauza Ziemassvētku dekorus
Gatavojoties Ziemassvētku un Jaungada svinībām, Daugavpils ir saposta svētku noskaņās. Vienības laukumā mirdz Ziemassvētku egle, bet dažādās pilsētas vietās izvietotās dekorācijas un gaismas instalācijas priecē gan iedzīvotājus, gan pilsētas viesus. Lai svētku noformējums saglabātos visu svētku laiku, Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicina ikvienu izturēties pret pilsētas rotājumiem saudzīgi un neveikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti svētku noformējuma elementi.
Pašvaldības policija īpašu uzmanību vērš uz bērnu drošību un aicina vecākus rūpīgāk pieskatīt savus bērnus, neļaujot lauzt vai bojāt dekorāciju elementus. Neuzmanīgas vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā var tikt ne vien sabojāti vai iznīcināti svētku rotājumi, bet arī gūtas traumas, savainojoties ar lauztām vai sadauzītām dekorāciju detaļām. Tāpat aicinām uzmanīgi izturēties pret dekoros izvietotajiem gaismekļiem, jo gaismas virtenes ir īpaši jutīgas pret bojājumiem. Dodoties pastaigās, aicinām rūpēties arī par mājdzīvnieku drošību – nedrīkst tos laist tuvumā pie dekoriem un rotājumiem, īpaši tiem, kas pieslēgti pie strāvas, lai dzīvnieki negūtu traumas un nebojātu rotājumu elementus.
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un mazinātu vandālisma risku, Daugavpilī darbojas mūsdienīga videonovērošanas sistēma. Pilsētā izvietotas vairāk nekā 200 stacionārās videonovērošanas kameras, kā arī tiek izmantotas mobilās videonovērošanas ierīces vietās, kur nepieciešama pastiprināta kontrole. Videonovērošana palīdz uzraudzīt sabiedrisko kārtību, fiksēt pārkāpumus un sekmē gan vandālisma, gan ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanu, īpaši svētku laikā.
Iepriekšējos gados pilsētā jau ir konstatēti Ziemassvētku dekorāciju bojājumi, tādēļ Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka par svešas mantas bojāšanu vai iznīcināšanu var iestāties gan civiltiesiska, gan kriminālatbildība. Mantas īpašniekam ir tiesības pieprasīt nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar Civillikuma normām, savukārt Krimināllikums paredz atbildību par tīšu svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu.”
Piemēslo Jēkabpili
Toties Jēkabpils namu pārvaldes ir sadusmojusies uz pilsētniekiem, kuri neciena sētnieku darbu un nerūpējas par kārtību atkritumu laukumos:
“Jēkabpils pilsētā bieži novērotas situācijas atkritumu laukumos, ka konteineru saturs izcelts un izmētāts, atkritumu maisi saplēsti. Papildus tam izbirušos sadzīves atkritumus tālāk iznēsā vējš, putni un dzīvnieki, radot vēl lielāku nekārtību plašākā apkārtnē. Šādi skati ne tikai degradē pilsētvidi, bet apgrūtina arī sētnieku darbu. Viņu pienākumi kļūst ievērojami smagāki.
SIA “JK Namu pārvalde” aicina iedzīvotājus cienīt sētnieku darbu un rūpēties par kopīgās vides sakoptību. Atkritumus lūdzam ievietot konteineros tā, lai tie būtu aizvērti un nepieejami dzīvniekiem, kā arī ziņot par gadījumiem, kad atkritumu laukumos tiek radīta tīša nekārtība.
Jēkabpils novada pašvaldība policija informē: ja tiek konstatēta atkritumu tīša izmešana no atkritumu konteineriem, atbildību par šādām darbībām paredz “Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā”. Pēc šī likuma 11. panta 1. daļas par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt naudas soda vienībām, juridiskajai personai - līdz tūkstoš naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība – pieci eiro).
Konstatējot prettiesiskas darbības atkritumu laukumos, aicinām nekavējoties informēt Jēkabpils novada pašvaldības policiju - diennakts tel. 80700020. Kopīgiem spēkiem varam nodrošināt tīrāku un sakoptāku pilsētu!”