Talsos policisti trenkā kaķi, Ogrē likumsargi cīnās ar dūmiem, bet Valmierā ļaundari ar sāli nīdē rožvaboles: kriminālā province
Valmierā kādi koku un Marmora rožvaboļu nīdēji jau labu laiku urbj caurumus Mazās Stacijas ielas malā esošajos kokos un urbumos saber sāli, lai pēc iespējas ātrāk nonīktu pilsētas zaļā rota. Policisti sākuši sāls bērēju medības. Savukārt Ogrē likumsargiem nācās traukties uz Madlienas ielu, jo kādam no māju skursteņiem kūpošie dūmi signalizēja par it kā nelikumīgi iekurinātu sārtu.
Bet Alūksnes novada Zeltiņu pagastā vēl dzīvo pēc vecā, vasaras laika, kas aizkavē laicīgu ielu apgaismojuma ieslēgšanos gada vistumšākajā periodā. Nemierīgi arī Talsos, kur pašvaldības policisti kādā Raiņa ielas pārtikas veikalā ķersta kaķi, bet nespēj nodrošināt cilvēcīgu mieru Celtnieku ielā. Tai pašā laikā, iestājoties ziemai, visā Latvijā likumsargiem aizvien vairāk rūpestus sagādā saulesbrāļi.
Mazajā Stacijas ielā nīdē kokus un rožvaboles
Valmieras pašvaldība meklē lieciniekus, kuri var ziņot par tiem, kuri apzināti bojā kokus Mazajā Stacijas ielā. Vietvara sociālajos tīklos publicējusi ierakstu:
“5. novembrī Valmieras novada pašvaldības darbinieki, apsekojot pilsētas teritoriju, konstatēja, ka ļaunprātīgi bojāti pašvaldības īpašumā esoši koki Mazās Stacijas ielas malā, Valmierā. Kokiem – vienai gobai un trīs ozoliem – izurbti vairāki caurumi, kuros sabērts sāls, neatgriezeniski kokus sabojājot, kā arī negatīvi ietekmējot īpaši aizsargājamas sugas – Marmora rožvaboles – dzīvotni.
Saistībā ar konstatēto, pašvaldība vērsusies Valsts policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu. Aicinām atsaukties aculieciniekus, kas redzējuši aizdomīgas darbības ap kokiem, zvanot uz Valmieras novada pašvaldības policijas bezmaksas atbalsta tālruni 8484.
Šis ieraksts valmieriešus nav atstājis vienaldzīgus un viņi “Facebook” komentē:
* “Jāmeklē kam tie koki traucē - kādai būvei vai iecerei.”
* “No malas neviens neurba, tur skaidrs kā diena, ka kādam traucēja un to (vainīgo) droši vien var atrast tuvējos zemesgabalos.”
* “Šie koki bija bojāti jau pavasarī, jo visu vasaru nezaļoja.”
* “Tuvākas mājas iemītniekiem noteikti apnika lapas grābt.”
* “Tur uz riņķi visam stumbram saborēti caurumi ik pa kādiem 15/20 cm. Skats baiss.”
Zeltiņu pagastā vēl dzīvo pēc vasaras laika
Zeltiņu pagasta iedzīvotājs Imants Samts laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” redakcijā vērsies ar jautājumu par ielu apgaismojumu pagastā: “Nesen no rīta ap pulksten pieciem devos uz autobusu pieturu gaidīt autobusu uz Rīgu. Liels bija mans pārsteigums, ka tobrīd vēl nebija ieslēgts ielu apgaismojums. Bija pilnīga tumsa tieši tad, kad tas visvairāk nepieciešams.”
Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze vietējai avīzei apstiprināja, ka ielu laternas Zeltiņos tiek ieslēgtas tikai īsi pirms sešiem no rīta, kad kursēt skolēnu autobusi, un tās deg līdz pulksten 08:00. Savukārt vakarā apgaismojums ir līdz pusnaktij, kad tas atkal automātiski izslēdzas.
Viņa norādīja, ka automātiskā ielu apgaismojuma iedegšanās tiek uzstādīta manuāli un, iespējams, līdz ar pāreju uz vasaras laiku Zeltiņos tā palikusi pēc vecā – vasaras – pulksteņa laika. Bet līdz šim neviens no zeltiniešiem iedzīvotājiem nav vērsies pie Zeltiņu pagasta saimnieka Pētera Čevera ar sūdzību, ka nu viņiem, iestājoties ziemai, ir jāpiemērojas “tumsas valstībai”. Ingrīda Sniedze teica, ka nu tiks apsvērta iespēja apgaismojuma iedegšanās laikus mainīt, ja vien iedzīvotājiem būs tāda vēlme.” Viņa pastāstīja, ka arī citos novada pagastos cilvēki ir informējuši par nepieciešamību ielu apgaismojumu ieslēgt agrākās rīta stundās, kad daudzi jau dodas uz darbu, un pagasta saimnieks to respektē.
Ogrē māju dūmeņi “izraisa” ugunskuru
“Ogres Ziņas” publicējusi “svarīgu ziņu” no šīs nedēļas Ogres novada pašvaldības policijas operatīvās hronikas: “Pašvaldības policija tika izsaukta uz Madlienas ielu, Ogrē, jo zvanītājs apgalvoja, ka tur kāds kurinot ugunskuru. Sadūmojums esot ļoti liels un nepanesams apkārtējiem iedzīvotājiem. Kārtības sargi profesionāli konstatēja dūmu avotu, pat vairākus. Izrādījās, ka dūmi nāca no apkārtējo iedzīvotāju māju dūmeņiem!”
“Facebook” novadnieki komentē, ka, iespējams, panika, iespējams, varētu nemaz nebūt tik nevainīga:
* “Lašupēs arī šādi tādi kaimiņi mēdz kurināt sazin ko. Tā smaka no skursteņiem kož ne tikai nāsis, bet reibina acis un galvu. Kurināmais noteikti nav nekas tuvu kokam stāvējis. Policijai gan vēl lieku mieru.”
* “Vienkārši kādam kaut kāda "buržuika" pagrabā stāv un dedzina visu, kas nav atļauts izmest ārā! Ārā to var nodedzināt divu stundu laikā, bet var dabūt sodu… Bet savā pagrabā, tu vari darīt visu ko vēlies visa gada garumā!”
* “Tādu kaimiņu netrūkst. Mums Ķegumā tas pats - ir gana daudzi, kuri kurina velns sazin ko. Mazliet jau absurdi sanāk - par ugunskuru var izsaukt policiju, bet kodīgiem dūmiem no skursteņa īsti nē.”
Talsos pārtikas veikalā trenkā kaķi
Savukārt Talsu novada pašvaldības darbiniekiem vajadzēja traukties uz Raiņa ielu Talsos, lai trenkātu kaķi. Policijas hronika vēsta: “25. novembrī saņemta informācija, ka Talsos, veikalā Raiņa ielā, regulāri uzturas kaķis, kurš traucē darbiniekiem strādāt, staigā pa vitrīnām un gar pārtikas produktiem. Ierodoties notikuma vietā, kaķis vairs veikalā nebija sastopams. Veikala darbinieks atklāja, kas ir dzīvnieka saimnieks un kur kaķis dzīvo.
Apsekota minētā adrese, bet dzīvokļa durvis neviens neatvēra. Veikala darbiniekam izskaidrots, lai policiju izsauc tad, kad kaķis atkal atrodas veikala telpās, lai var noskaidrot, vai tas reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem, un tad jau lemtu par tālākām darbībām, lai problēmu risinātu.”
Tracis Raiņa ielā
Kamēr Talsu likumsargi Raiņa ielā trenkā kaķi, vietējie ir neapmierināti ar to, ka pašvaldības policisti nav spējīgi aizbraukt uz netālo Celtnieku ielu. Talseniece Madara “Facebook” publicējusi niknu ierakstu – aicinājumu novada domei un pašvaldības policijas, jo “visi iespējamie Talsu kantori nepakustina ne mazo pirkstiņu”:
“Septiņus gadus Celtnieku ielā 1A notiek viena indivīda – kaimiņa terors pret citiem kaimiņiem, ar skaļu mūziku, regulāru alkohola lietošanu, klaigāšanu, ārdīšanos zem grādiem mašīnā, to gāzējot, pīpinot un tā tālāk. Mūzikas skandināšana praktiski ir 24/7!
Vairāki kaimiņi raksta iesniegumus pašvaldības policijai, izsauc pašvaldības un Valsts policiju, kura, diemžēl, arī reizēm nemaz neatbrauc un tikai piezvana šim indivīdam. Vērsāmies Talsu novada pašvaldībā, kura mūs atšuva un pateica, ka jāiet uz pašvaldības policiju (starp citu, pašvaldībā ieteica vērsties pašvaldības policijā, ironiski, ne?). Vērsāmies prokuratūrā ar iesniegumu, kurā bija visu mājas iedzīvotāju paraksti, uz kuru saņēmām atbildi: “Lieta netiks uzsākta”!
Rezultāts ir apaļa nulle. Ko lai mēs, iedzīvotāji, iesākam, ja vēlamies dzīvot mierā un klusumā? Piebildīšu - šeit dzīvo ģimenes ar bērniem un, vai tiešām šādiem atsevišķiem indivīdiem, kas pie loga plivinās ar cirvi, karājas pa sestā stāva logu ārā, regulāri klaigā un uzbāžas pensionāriem ir jāatrodas mūsu sabiedrībā?
Man, piedodiet, liekas ka Talsos mūsu ikdienas kārtībnieki par iedzīvotājiem klaji ņirgājas un viss ko māk, centrā uzlikt pilsoņiem soda kvītis par to, ka auto logā nav ievietots pulkstenis. Esam bezspēcīgi mūsu risinājumos, tāpēc vēršos publiski, varbūt kāds var kaut ko ieteikt kā rīkoties šādā situācijā?"
Saulesbrāļi sniegā un tumsā
Sākoties ziemai, likumsargiem aizvien vairāk rūpestus sagādā pār mēru ar stiprajiem dzērieniem iestiprinājušies saulesbrāļi. Ja vasarā lielas dzīvības problēmas viņiem nerastos, ja dzērājus reibumu izgulēt atstātu kādā pļaviņa, tad tagad tas vairs nav pieļaujams un viņi jāsavāc un jānogādā kādā siltākā vietiņā, kur nedraud nosalšana. Par to liecina arī šajā nedēļā publicētās pašvaldības policistu “asās hronikas”:
Ādažu novada pašvaldības policija: “Tā kā ziema jau ir klāt, mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi pret cilvēkiem, kuri nonākuši bezpalīdzīgā situācijā. Reizēm pietiek ar dažām minūtēm, lai dzīvība nonāktu briesmās. Tāpēc aicinām ikvienu būt vērīgiem un nepaiet garām tiem, kuriem nepieciešama palīdzība.”
Talsu novada pašvaldības policija: “Saņemta informācija, ka Kolkā sabiedrisko transportlīdzekļu pieturā guļ persona stiprā alkohola reibumā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka persona pārvietojas ar grūtībām. Lai neapdraudētu savu veselību un drošību, tā nogādāta dzīvesvietā.”