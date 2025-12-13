Talsos spridzina mazmājiņu, Rēzeknē brūk tilts, Ropažos demolē viesu namu: kriminālā province
Desmit “brašuļi” ieguvuši valsts mēroga slavu pēc tam, kad viesu namā “Laimnieki” izpostījuši visu ko vien varēja un pēc tam aizlaidušies no nozieguma vietas. Salīdzinoši mazāku, bet nekādā gadījumā ne attaisnojamu postu, izdarījuši viņu “gara radinieki” Talsos, kuri spridzināja un nodedzināja publisko tualeti.
Vandalisma asās izjūtas vēlējās izbaudīt arī kāds ķēpātājs Sauriešos, bet viņa apturēja pašvaldības policisti un lika savest kārtībā nošmulētās izkārtnes. Bet bez vandaļu un huligānu palīdzības grūst stratēģiskas nozīmes satiksmes infrastruktūra – pārvads pār dzelzceļu Atbrīvošanas alejā Rēzeknē: cilvēkiem ir bīstami atrasties gan uz tā, gan zem tā. Bet alojieši ir dusmīgi uz stāvlaukuma “uzlabotājiem” pie veikala “top!”, jo tā padarīta par nedraudzīgu vietu velobraucējiem.
Talsos spridzina un dedzina tualeti
Vienā no gleznainākajām Talsu vietām – iepretim Pilsētas laukumam un Talsu ezeram otrdienas, 9. decembra, vakarā ap pulksten 18:00 uzdarbojušies divi piromāni. Pašvaldība informē: “Novērošanas kameru ierakstos redzams – nodarījumā iesaistīti divi jaunieši. Policijai par notikušo ir iesniegts iesniegums, un tā skaidro vainīgās personas, kā arī notiek nodarīto zaudējumu aprēķināšana.
Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Lauris Tīģers aicina vecākiem ar bērniem un jauniešiem pārrunāt šādas rīcības sekas, jo vandalisma rezultātā tiek papildus tērēti pašvaldības resursi, ko citkārt varētu izlietot labiekārtošanā, kā arī iedzīvotāji nevar izmantot sabojātās iekārtas. Ja maniet, ka kāds apzināti cenšas kaitēt mūsu pilsētai, tās videi, piefiksē notiekošo un sazinies ar pašvaldības policiju (dežūrtālrunis 26132701).
Tāpat aicinām pārrunāt ar bērniem un jauniešiem vandalisma negatīvās sekas un atgādināt, ka svarīga ir ne tikai savstarpējā cieņa, bet pietāte arī pret savu pilsētu, pagastu, novadu, kur dzīvojam.”
Talsenieki “Facebook” komentāros stāsta, ka jaunieši visticamāk tualetē iemetuši uzliesmojošu spridzekli jeb petardi un viņi tādi izrīkojas arī pilsētas daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās. Šāda ar piromāniju sirgstošu huligānu izrīcība izpelnījusies desmitiem pilsētnieku replikas. Lūk, dažas:
* “Ir ļoti labas zāles šitādos gadījumos. Pirmais: kārtīgs fizisks darbs, un jo sevišķi tualešu tīrīšana, bruģēšana, ravēšana, dobju veidošana, stādīšana un tā tālāk. Otrs: atjaunot esošo WC un uzcelt vēl vienu WC Talsos.”
* “Vecāki lai maksā, bet jauniešus jāpieliek pie restaurēšanas darbiem, lai iemācās kaut ko radīt nevis postīt.”
* “Biju jauns un arī daudz blēņas darīju, bet šis ir par traku.”
* “Tie ir tie deģenerāti, kuri katru vakaru vazājas pa pilsētu un visās malās spridzina.”
* “Tā bija ļoti sakopta tualete. Kaut tie jaunieši saņemtu pelnīto sodu.”
Izdemolē viesu māju Ropažu novadā
Izdemolētais viesu nams “Laimnieki” Ropažu novadā
Viesu namā “Laimnieki” pagājušās nedēļas nogalē uzdarbojusies desmit “brašuļu” kompānija, kura, izdemolējot viesu namu, nodarīja saimniekiem tūkstošiem eiro lielus zaudējumus ...
Ar baisu stāstu sociālajā vietnē “Facebook” dalījušies Ropažu novada viesu mājas “Laimnieki” saimnieki. Turklāt acis liek ieplest ne tikai “viesu” uzvedība, bet arī izsaukto likumsargu reakcija.
“Airbnb rezervācija uz vienu nakti izvērtās par murgainu vandalisma aktu, kas radīja tūkstošiem eiro zaudējumus un apdraudēja arī manu vecāku drošību,” piedzīvoto apraksta “Facebook” lietotāja Kristīne Zaļieska. “Kad viesi 7. decembra rītā aizbēga, mēs atradām šausminošu skatu: izlauztas un salauztas durvis, caurumi sienās, saplēstas izlietnes, sabojāts džakuzi, saplēsti trauki un izdemolēts inventārs, gultas lauztas gabalos, grīdas applūdušas un piesārņotas ar vemšanu, vispārējs, mērķtiecīgs, brutāls vandalisms. Un pats briesmīgākais – mans tēvs, mēģinot apturēt vainīgos līdz policijas ierašanās brīdim, tika pakļauts nopietnam apdraudējumam. Bēgot, šie cilvēki ar Tesla auto tīši uzbrauca viņa mašīnai, radot ievērojamus bojājumus. Tā vairs nav “nekārtība”, tas ir kriminālnoziegums.”
Par šādu postažu esot parūpējusies kāda persona vārdā Mārtiņš: “Runāja krieviski. Uzvedība un “mentalitāte” redzama viņu nodarītajā – pilnīgs necieņas un nihilisma piemērs.” Līdz ar Mārtiņu viesu nama demolēšanā piedalījās vēl deviņi viesu mājas viesi, kuri 6. decembrī “Laimniekos” uzturējās kopā ar Mārtiņu.
Vēl vairāk par grautiņu esot pārsteigusi likumsargu rīcība: “Tika izsaukta Valsts policija, taču tā atteicās notikušo fiksēt kā noziegumu, paziņojot, ka tas esot “civiltiesisks strīds”. Jautājums — kopš kura laika vandalisms, iznīcināta manta un transportlīdzekļa bojāšana ir civillieta? Kur paliek cilvēku drošība? Kur paliek tiesiskums?”
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līga Dziļuma Jauns.lv informēja: “Valsts policija uzreiz fiksēja notikušo kā noziegumu. Notikuma vietā policisti norādīja, ka jautājums par kompensāciju būtu risināms civiltiesiskā kārtībā, ņemot vērā noslēgto līgumu ar izīrēšanas platformu. Par to, ka automašīna mēģinājusi uzbraukt cilvēkam, notikuma vietā ekipāža netika informēta.
Par notikušo izsaukuma saņemšanas dienā ir uzsākta resoriskā pārbaude, šobrīd tiek vērtēts saņemtais iesniegums un tiks lemts par kriminālprocesa uzsākšanu.”
Ķēpātāja “bērnības atmiņas” Sauriešos
Bet šis nav vienīgais vandalisms, kurš šajās dienās bija jāpiedzīvo Ropažu pusē. Ropažu novada pašvaldības policija vēsta: “Vēlā vakara stundā jauns vīrietis Sauriešos sajūt vēlmi kļūt par lokālo Benksiju (angl. Banksy - pseidonīms Anglijā dzīvojošam pasaules slavu ieguvušam ielu māksliniekam, politiskam aktīvistam un filmu režisoram – red.). Tomēr, pašvaldības policijas darbinieku iedrošināts, tas izlemj “karjeru” noslēgt un mākslas darbus “likvidēt”.
Videonovērošanas centrā pamanīts, ka kāds vīrietis Sauriešu sabiedriskā transporta pieturvietā sācis apzīmēt informatīvās izkārtnes. Notikuma vietā ierodoties pašvaldības policijas ekipāžai, vīrietis nenoliedza izdarīto, vien atzina, ka vēlējies atcerēties jaunību. Ar vīrieti veiktas pārrunas un visi uzraksti policijas klātbūtnē nodzēsti.”
Brūk Atbrīvošanas alejas viadukts Rēzeknē
Viena no Rēzeknes centrālajām transporta artērijām – Atbrīvošanas alejas pārvads pār dzelzceļu kļuvis cilvēkiem bīstams! Pašvaldība informē, ka gājējiem tas tiks slēgts, bet pilsētnieki brīdina, ka arī zem tā staigāt nav droši.
“1. decembrī, apsekojot kustības pārvadu pār dzelzceļu Atbrīvošanas alejā, tika veikta arī detalizēta pārvada stāvokļa apsekošana. Apsekošanas laikā, pārrunājot tehniskās iespējas un iedzīvotāju drošības aspektus, Pilsētvides un attīstības pārvaldes speciālistiem tika uzdots izvērtēt un organizēt gājēju plūsmas slēgšanu uz pārvada.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība veic drošas gājēju pārejas ierīkošanu zem kustības pārvada. Augustā ir uzsākta kustības pārvada pār dzelzceļu pārbūves būvprojekta izstrāde. Pašvaldība turpina aktīvi strādāt pie iespējas piesaistīt valsts atbalstu, īpaši no Satiksmes un Aizsardzības ministrijām, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un pārvada ilgtspējīgu atjaunošanu,” vēsta vietvaras informācija.
Konstrukciju nolietojums un defektu pakāpeniska palielināšanās rada pamatotas bažas par kustības drošību ilgtermiņā. Regulārajās apsekošanās tika fiksēti gan betona bojājumi, gan metāla konstrukciju korozija, īpaši ietvju zonās. Problēmas ir saistītas ar nesošo konstrukciju bojājumiem tieši tajās pārvada daļās, kas attiecas uz gājēju ietvēm, – abās tilta pusēs gājēju zonā veidojas dažāda izmēra caurumi, kas rada risku iedzīvotājiem.
Pašvaldība vairākkārt par problēmām informējusi atbildīgās ministrijas, uzsverot, ka viadukta tehniskais stāvoklis ir kritisks un steidzami nepieciešams finansējums pārvada rekonstrukcijai vai pilnīgai pārbūvei. Diemžēl, neskatoties pat uz tā nozīmīgo lomu reģiona mobilitātē, valsts institūciju atbilde līdz šim ir palikusi nemainīga, proti – pašvaldībai pašai jāmeklē finansējums.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir vienojusies ar “Latvijas dzelzceļu” par drošas gājēju pārejas ierīkošanu zem kustības pārvada. Uzņēmums šos darbus veiks saviem spēkiem, savukārt pašvaldība jau pašlaik strādā pie jauna ietves posma izbūves gar Dzelzceļnieku ielu un atzaru izveides uz Komunālo ielu. Projektā paredzēts izbūvēt jaunus ietvju posmus un veloceliņus gar Dzelzceļnieku ielu līdz Stacijas ielas esošajai ietvei, kā arī gājēju pāreju pāri sliedēm līdz Komunālajai ielai zem viadukta, kur pašlaik atrodas tikai iestaigātas takas. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz 2026. gada pavasarim.
Tai pašā laikā rēzeknietis Valdis Kotāns “Facebook” publicējis video, brīdinot nestaigāt arī zem paša viadukta, jo no tā zemē krīt betona gabali. Savu sašutumu par tilta stāvokli interneta komentāros neslēpj rēzeknieši:
* “Ja jau krīt tādi gabali no tilta tas ir ļoti bīstami. Neviens neko nedara, kamēr nenotiks kāda nelaime. Kas par to nesīs atbildību?”
* “Izskatās, ka drūp un krīt ne tikai gājēju pārsegums, bet jau nesošo konstrukciju elementi!”
* “Tilts ir ļoti bīstamā stāvoklī! Tā betonam nevajadzētu atdalīties. Steidzami tiltu vajadzētu apsekot un sākt rīkoties.”
* “Nu drīz pārrūsēs armatūra un tad jau viss tilts uzkritīs uz galvas.”
Alojieši dusmojas par bardaku stāvlaukumā
Alojiete Everita sociālajā tīklā “Facebook” publiski vēršas pie Limbažu novada domes un uzņēmuma “Limbažu ceļi”, kas nespēj novērst bardaku stāvlaukumā pie veikala “top!” Alojā: “Lūdzu novērsiet nepilnības un kļūdas jūsu padarītajā darbā!”
“Vairākkārt esmu novērojusi, un ne tikai es, bet daudzi Alojas iedzīvotāji, ka tiek novietotas automašīnas pretī “top!” veikala durvīm, kur parasti brauc velobraucēji! Apmale pazemināta, pie tam divās vietās, kur ir stāvlaukums....bet NAV iekrāsots, ka auto tur nedrīkst novietot. Bardaks bardaka galā!
Cilvēki dusmīgi. Tie, kuri brauc ar velo, nevar piebraukt pie veikala, jo “viņu” joslā stāv auto! Autovadītāji šajā iebrauktuvē novieto auto, jo (apmale) NAV apzīmēta ar dzeltenu svītru... Tas nozīmē - drīkst novietot.
Man jau nav grūti nopirkt dzelteno aerosola krāsu un nopūst divās vietās stāvlaukumā, kur nedrīkst novietot auto, bet... tas jau skaitīsies kā pārkāpums, ja patvaļīgi “apzīmēju” velo iebrauktuvi.
Tie, kuri veic ceļu būves projektus, - kā jums ir ar izpratni par šādām lietām? Izskatās, ka dabā jūs neesat bijuši Alojā un projektu veikuši ofisa telpās. Sadzirdiet minēto problēmu un, lūdzu, izdariet darbu līdz galam pareizi,” sūkstas Everita.