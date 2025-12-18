Sprūds slavē ASV Kongresa pieņemto aizsardzības likumu: ASV joprojām garantē mūsu drošību
ASV Kongresa pieņemtais aizsardzības likums ir skaidrs apliecinājums transatlantiskās partnerības spēkam un ASV nelokāmajai apņēmībai stiprināt Eiropas un Baltijas valstu drošību, paziņojumā medijiem norādījis Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
ASV Kongress apstiprinājis jauno aizsardzības likumu, kurā ar likuma spēku nostiprināta Baltijas drošības iniciatīva, kā arī paredzēts finansējums Baltijas valstu militāro spēju attīstībai nākamā gada ASV budžetā. Sagaidāms, ka ASV prezidents Donalds Tramps ASV Nacionālās aizsardzības likumu izsludinās tuvākajās dienās.
Patlaban likumprojektā Baltijas drošībai rekomendētais finansiālais atbalsts sasniedz 175 miljonus ASV dolāru (149 175 250 eiro), bet par konkrēto finansējuma apjomu vēl lems atbilstoši apropriāciju likumam.
Jaunais aizsardzības likums vienlaikus skaidri iezīmē Kongresa prioritāti saglabāt ASV īpašās attiecības ar Eiropu un nodrošināt ASV militārās klātbūtnes saglabāšanu Eiropā. Likumā tiek atzīts Krievijas radītais drošības apdraudējums un uzsvērta nepieciešamība kopā ar sabiedrotajiem turpināt mērķtiecīgas investīcijas kolektīvajās aizsardzības spējās, skaidro Sprūds.
Papildu tam aizsardzības likumā ir saglabāts arī būtisks atbalsts Ukrainai, paredzot finansiālo palīdzību 400 miljonu ASV dolāru (340 972 000 eiro) apmērā.
Sprūds uzsver, ka kongresa lēmums apliecina ASV stingro politisko apņemšanos stiprināt Eiropas drošību kopumā, vienlaikus skaidri uzsverot Baltijas valstu drošības stiprināšanas nozīmi kā neatņemamu transatlantiskās drošības elementu.
Apstiprinātais finansējums Baltijas drošības iniciatīvai būtiski veicinās reģiona militāro spēju attīstību, vienlaikus skaidri signalizējot par kolektīvās aizsardzības nozīmi Krievijas radītā apdraudējuma apstākļos, pārliecināts Sprūds.
Ministrs arī uzsver, ka Latvija augstu vērtē ASV konsekvento atbalstu Ukrainai, kas ir izšķirošs visas Eiropas drošībai.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sociālajā medijā "X" raksta, ka ASV kongresa lēmums apliecina Baltijas valstu nozīmīgo lomu ASV ārpolitikā.
"Latvija turpinās ciešu sadarbību ar ASV aizsardzības jomā gan bruņojuma iegādē, gan uzņemot ASV spēkus mūsu valstī," atzīmē Siliņa.