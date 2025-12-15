"Pamieru nodrošinās NATO un ES līķi" - Zelenska un Merca preses konferencē noticis kuriozs pārpratums
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Vācijas kanclera Frīdriha Merca kopīgajā preses konferencē noticis kuriozs pārpratums – tulce pieļāvusi rupju kļūdu, angļu vārdu "troops" (karaspēks) iztulkojot kā "līķi", liecina publiskotie videoieraksti no pasākuma.
Incidents notika brīdī, kad Mercs angļu valodā runāja par iespējamiem drošības risinājumiem un pamieru. Politiķis norādīja, ka procesā varētu tikt iesaistīts NATO un Eiropas Savienības (ES) karaspēks (troops).
Tomēr sinhronā tulkojuma laikā tulce sajauca angļu vārdu "troops" ar krievu valodas vārdu "trupi" (līķi). Rezultātā auditorijai tika paziņots, ka "pamieru nodrošinās NATO un ES līķi".
Uz kļūdu nekavējoties reaģēja Ukrainas prezidents Zelenskis. Saprotot angļu valodu, viņš pārtrauca tulkojumu un laboja pārteikšanos, uzsverot: "Troops. Karaspēks, nevis līķi."
Pārpratums radies vārdu fonētiskās līdzības dēļ, taču kontekstā ar apspriesto tematu – militāro konfliktu un drošības garantijām – kļūda izskanēja īpaši neveikli.
Vācijas kanclers preses konferencē atzina, ka ASV un Ukrainas delegāciju sarunas Berlīnē radījušas "iespēju īstam miera procesam".
"Tagad mums ir iespēja īstam miera procesam," Mercs sacīja.
Jau vēstīts, ka Zelenskis pirmdien otro dienu tikās sarunās ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trampa znotu Džaredu Kušneru. Sarunu mērķis bija panākt vienošanos par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu.
Ukraina pauda gandarījumu par "reālu progresu" sarunās.
Galvenā uzmanība tika pievērsta tādiem svarīgiem jautājumiem kā Ukrainas teritoriālās koncesijas un turpmākās drošības garantijas Kijivai.
Pamiers "jānodrošina ar būtiskām Savienoto Valstu un Eiropas juridiskām un materiālām drošības garantijām, ko Savienotās Valstis šeit, Berlīnē, lika priekšā juridisko un materiālo garantiju ziņā", sacīja Mercs.
"Tas ir patiesi ievērojami. Tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, ko es vērtēju ļoti atzinīgi," norādīja kanclers.