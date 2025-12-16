Bažās par deficītu valdība palielina Ārstniecības riska fonda iemaksas
Bažās par Ārstniecības riska fonda stabilitāti valdība otrdien apstiprināja Veselības ministrijas (VM) ieceri mainīt Ārstniecības riska fondā veicamo iemaksu aprēķina formulu, lai tajā nodrošinātu papildu līdzekļus.
Līdz ar to pārskatīta riska maksājumu aprēķina formula, vairākiem tajā iekļautajiem kritērijiem turpmāk paredzot izmantot divu, nevis četru gadu atskaites periodu.
VM pamato, ka līdzšinējā veidā iegūtā prognoze ir neprecīza, jo neatspoguļo patieso finansējuma apjomu. "Līdz ar to formulā ir nepieciešams ņemt vērā datus par pēdējiem diviem gadiem, lai veiktu maksimāli precīzus aprēķinus un samazinātu fonda līdzekļu prognozētu deficītu, nodrošinot pacientu tiesības uz Pacientu tiesību likumā noteikto atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu," skaidro ministrijā.
Fonda līdzekļus veido ārstniecības riska maksājumi, kurus katru gadu veic ārstniecības iestādes. Maksājumu tām reizi gadā aprēķina Nacionālais veselības dienests.
VM skaidro, ka šogad ievērojami pieaudzis Veselības inspekcijā saņemto pacientu iesniegumu skaits un līdz ar to arī palielinās kopējais izmaksu apjoms.
Ja 2022. gadā saņemts 181 iesniegums, 2023. gadā - 220, bet 2024. gadā - 221 iesniegums, tad 2025. gada 11 mēnešos - jau 305 iesniegumi. Pēdējo trīs gadu laikā iesniegumu skaits pieaudzis par 41,4%.
Laikā no 2022. līdz 2024. gadam fonda atlīdzību izmaksa saglabājusies relatīvi vienmērīga, skaidro VM. Proti, 2022. gadā izmaksāti 1 366 790 eiro, 2023. gadā - 1 511 144 eiro un 2024. gadā - 1 817 847 eiro. Savukārt šī gada desmit mēnešos izmaksāti jau 2 881 833 eiro, kas saistīts ar būtisku iesniegumu skaita pieaugumu. Prognozētā atlīdzības kopsumma 2025. gadam var sasniegt 3 777 090 eiro, norāda VM.
VM prognozē, ka, veicot izmaiņas, 2026. gadā riska maksājumu kopsumma ārstniecības iestādēm sasniegtu 3 133 166 eiro. Salīdzinoši šogad tā bija 1 689 735 eiro, bet nākamgad, neieviešot izmaiņas, tā būtu 2 372 404 eiro.
Attiecīgi ministrija prognozē, ka izmaiņas nodrošinās papildu 760 761 eiro, kas, ņemot vērā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu, pilnībā nodrošinātu prognozēto 2026. gada deficītu - 643 925 eiro.
Izmaiņām iebilst Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, kas vēlas, lai tiktu kompensētas papildu izmaksas tām ģimenes ārstu praksēm, kuras sniedz valsts apmaksātos pakalpojumus.
Izmaiņas paredzēts ieviest no 2026. gada 1. janvāra.