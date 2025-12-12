Shen Yun - vai skaistums izglābs pasauli?
Dailes teātrī no 2. līdz 4. janvārim
Daudziem varētu rasties jautājums, kāda saistība Ņujorkai ar Ķīnas kultūru? Patiesība ir skarba, bet tajā pat laikā iedvesmojoša. Vai atceraties laiku, kad Latvijā bija aizliegti Dziesmu svētki, vasaras un ziemas saulgriežu svinēšana? Tas bija ļoti sen, bet pasaulē joprojām ir valstis, kur tradicionālā kultūra ir tabu. Kontinentālajā Ķīnā viss, kas nonāk līdz skatītājam, ir izturējis kompartijas cenzūru vai arī īpaši radīts, lai skandētu slavas dziesmas partijai un darbotos kā “maigās” varas instruments, kurā ietērpt ĶKP propagandu. Pēdējo pusgadsimtu Ķīnas Komunistiskā partija ir uzskatījusi tradicionālo kultūru par apdraudējumu savai varai. Ar tādu kampaņu kā Kultūras revolūcija palīdzību tā sistemātiski centusies izskaust tradicionālos uzskatus un kultūras daudzveidību, pakļaujot 5000 gadu seno civilizāciju iznīcībai.
2006. gadā Ņujorkā sapulcējās neliela grupa ķīniešu mākslinieku, kas, bēgot no represijām Ķīnā, patvērumu bija raduši ASV. Viņu vēlme bija, lai pasaule atkal ierauga īsteno Ķīnas tradicionālo kultūru un – kas pats svarīgākais – vērtības, pēc kurām tiecas ikviena cilvēka dvēseles gaišā puse. Par jaundibinātā kolektīva vadošo mākslas veidu viņi izvēlējās klasisko ķīniešu deju, kas ir tik izteiksmīga, ka spēj izteikt dziļas emocijas bez vārdiem. Tieši šeit, Ņujorkas kalnos, sākās ķīniešu kultūras renesanse.
Līdztekus visaptverošai dejas pamatu apguvei klasiskā ķīniešu dejas skola ietver arī sistemātisku, īpaši ķīniešiem raksturīgu kustību un pozu apmācību, kā arī visāda veida sarežģītu lēcienu un salto treniņus. Tā kā Ķīnas kultūrā pastāv ticējums, ka cilvēks spēj radīt vien tik tīru mākslu, cik tīra ir viņa dvēsele un nodomi, tad Shen Yun kolektīvā liela loma tiek atvēlēta katra dalībnieka sevis pilnveidošanai saskaņā ar Īstenības, Labestības un Pacietības principiem, kas ir Faluņ Dafa mācības pamatā. Lai to visu īstenotu dzīvē, tika nodibināta Fei Tian Mākslas akadēmija un Fei Tian koledža.
Shen Yun izrāde ir kas vairāk nekā vienkārši skatuves uzvedums, caurvīts stāstiem un leģendām, košiem tērpiem, interaktīvām fona dekorācijām un oriģinālmūziku, – tā ir Ķīna pirms komunisma. Tā būs pieredze, kas piepildīs jūsu sirdi ar cerību, pacilās dvēseli un liks uz pasauli paskatīties citām acīm.
Vēl kāda unikāla iezīme – izrādē skan orķestris dzīvajā izpildījumā, apvienojot seno ķīniešu instrumentu liego skanējumu ar Rietumu orķestra varenību. Šī orķestra mūziķi ir Shen Yun kolektīva sastāvā un piedalās visās izrādēs pasaules koncertturnejas laikā.
Čehijas kultūras ministrs Daniels Hermans pēc izrādes noskatīšanās teicis: “Es vēlos uzsvērt, ka šajos laikos, kad mūsdienu pasaules perspektīvas ir tik drūmas, šī izrāde sniedz cerību – cerību cilvēkiem, kas šobrīd tiek pakļauti ciešanām, piemēram, tiem, kas par savu pārliecību smok
Ķīnas komunistu cietumos. (..) Es ļoti priecājos, ka šī mākslas forma ir veids, kā tūkstošiem cilvēku visā Eiropā var uzzināt Faluņgun vēsti – pacietības, labestības un mīlestības vēsti. Tas patiesi ir kā debesu pieskāriens.”
Arī Latvijas skatītājos priekšnesumi raisīja dziļas emocijas, kad Shen Yun viesojās Rīgā pirmo reizi 2025. gada janvārī. Biļetes uz visās izrādēm bija izpārdotas, un cilvēki izteica cerību, ka kolektīvs arī nākamgad ieradīsies Rīgā.
Shen Yun mākslinieki ik gadu rada pavisam jaunu iestudējumu un dodas viesizrādēs pa visu pasauli. Kolektīvs ir uzstājies pasaules slavenākajos teātros, tādos kā Ņujorkas Linkolna centrs, Vašingtonas Kenedija centrs, Vīnes Burgtheatre un Tokijas Opera City. Arī publikai Latvijā jau otru gadu ir iespēja noskatīties šo krāšņo uzvedumu – jau pavisam drīz, no 2. līdz 4. janvārim, četrās izrādēs Shen Yun uzstāsies uz Dailes teātra skatuves.
Vietnē shenyun.com var iepazīties ar turnejas kalendāru visā pasaulē. Biļetes uz izrādēm Dailes teātrī var iegādāties “Bilešu paradīzes” kasēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē bilesuparadize.lv. Uz tikšanos!